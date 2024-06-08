700 ألف حد أدنى مصرف الرافدين.. مفاجأة سارة من “وزارة المالية العراقية“ للعمال المتقاعدين!!

Mahmoud تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
700 ألف حد أدنى مصرف الرافدين.. مفاجأة سارة من “وزارة المالية العراقية“ للعمال المتقاعدين!!
وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين
  • الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة المالية من هنا.
  • من الخدمات الالكترونية المتاحة اضغط على خدمة “الاستعلام عن الرواتب”.
  • قم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة ثم اضغط على “استعلام”.
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Mahmoud

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