700 ألف حد أدنى مصرف الرافدين.. مفاجأة سارة من “وزارة المالية العراقية“ للعمال المتقاعدين!!

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين، المستفيدين من رواتب المتقاعدين في العراق والذين يقدر عددهم بالملايين سعدوا كثيرا بالقرار الأخير الذي أصدرته الحكومة والخاص برفع رواتب المتقاعدين من أجل زيادة دخلهم وتحسين مستواهم المادي حتى يكفيهم للإنفاق على أنفسهم وذويهم بعد أن أصبح هذا الراتب مصدر الدخل الوحيد للكثيرين منهم، وتساءل بعضهم عن تفاصيل القرار وقيمة الزيادة وموعد صرفها، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الاخيرة، وطريقة الاستعلام عن الرواتب الكترونيا.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين أصدر مجلس الوزراء العراقي مؤخرا قرار زيادة رواتب المتقاعدين ووجه وزارة المالية بسرعة تطبيق الزيادة، ومن المقرر أن يتم صرف رواتب شهر يونيو في اليوم الأول من الشهر كما هو معتاد في صرف الرواتب، وستطبق الزيادة فقط على من يقل راتبهم الشهري عن مليون دينار عراقي، وستصل نسبة الزيادة الى عشرين بالمائة، وستختلف قيمة الزيادة حسب الراتب الأساسي للمتقاعد، وسنستعرض لكم فيما يلي سلم رواتب المتقاعدين وفقا لما اعلنت عنه وزارة المالية العراقية : وكشفت بعض التقارير أنه من المقرر في الفترة المقبلة أن تقوم وزارة المالية العراقية بزيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين العمال ل700.000 دينار عراقي بدلا من 500.000 دينار، وتلك الزيادة التي اقرتها الحكومة العراقية لمساعدة مواطنيها المتقاعدين لمواجهة الغلاء وشكرهم على الفترة التي قضوها في العمل في قطاعات الدولة المختلفة، ولكن لم يتم حتى هذه اللحظة تحديد الوقت الذي ستطبق به تلك الزيادة بشكل رسمي الاستعلام عن رواتب المتقاعدين