“اعرف الآن” .. تفاصيل المبادرة الوطنية للنهوض بالصناعة المصرية وما هو مشروع نوفا

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تكريم العمال حيث ان هذه المبادره الوطنيه الخاصه للنهوض بالصناعة المصرية بذلت جهد كبير جدا لتسليط الضوء على دور العمال في تقديم ودعم المشاريع الرائدة حيث انه كان من ضمن هذه المشاريع مصنع انجليست ايجيبت الذي كان له دور كبير جدا في التوسع الصناعي وساهمت ايضا هذه المبادرة في توفير العديد من الأراضي لمصنع فانتازيا حيث أنها دعمت أيضا إنشاء أول محرك خاص بالبنزين ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على المزيد عن المبادرة الوطنية للمجهود بالصناعة المصرية تابعوا معي.

المبادرة الوطنية للنهوض بالصناعة المصرية

قامت المبادرة الوطنية لمدة الصناعة المصرية في المساهمة في تعزيز الاستثمارات الاجنبية والمحلية والتي كان من أهمها المصانع مصنع انجليست ايجيبت للتكنولوجيا والحيوية في بني سويف حيث يعتبر هو المصنع الأضخم في منطقة الشرق الأوسط وفي أفريقيا حيث ان انتاجية تصل الى 60 الف طن.مصنع فانتازيا

مصنع فانتازيا ايضا هو مصنع يقوم بإنتاج مكونات الاسفنج مثل الفرش الفندقي والمراتب ويقع ذلك المصنع في المنطقة الصناعية في جمصة حيث انه تم توسيعه من ضمن مبادره زيادة الإنتاج وفرص العمل.

مشروع نوفا

في الحقيقة أن هذا المشروع الذي يدعى بمشروع نوفا هو من احد المشروعات التي اتى من ضمن المبادرة الوطنية والصناعة المصرية حيث أن ذلك المصنع رائد في إنتاج المكونات المحاط بالصرف الصحي والمعالج للمياه في جميع انحاء الشرق الاوسط حيث أنه يلبي احتياجات جميع محطات المياه المستقبلية في مصر.