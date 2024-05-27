“الآن اعرفها” .. مميزات قانون التصالح الجديد 2024 وجميع التفاصيل اللازمة تبعًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي

يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل قانون التصالح الجديد للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلال السطور التالية سوف نستعرض كافة التفاصيل ومميزات قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، بالإضافة إلى ذلك أسعار التصالح في مخالفات البناء.

مميزات قانون التصالح الجديد

يوجد العديد من المزايا لقانون التصالح الجديد ومنها عدم زيادة قيمة المخالفة وذلك وفق الأحكام والإجراءات المعلن عنها، ويمكن تمديد فترة العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حتى يستطيع اكبر قدر من الأطراف من الاستفادة، وايضا يمكن التصالح في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم ، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أنها تحول طلبات التصالح البناء وتقنين الأوضاع المباني وتقديم الشكاوى والتظلمات وفق أحكام القانون التي لم يتم الحكم فيها إلى لجان البت والتظلمات المطرحة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق والإجراءات الواردة به.

تفاصيل قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء

حيث تنص المادة الأولى من قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء على أنه في حالة عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح في مخالفات البناء، مع مراعاة ما ورد في شأن نص الخاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145، الذي يعمل بأحكام القانون التصالح بالإضافة إلى القانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأما المادة الثانية من قانون التصالح في مخالفات البناء تنص على أنه يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق له.