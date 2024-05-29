“استفيدي بيها حالًا” .. منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024 وشروط الاستفادة منها والحصول عليها

أطلقت الحكومة الجزائرية منحة المرأة الماكثة في المنزل التي تستهدف تلك المنحة المراة الجزائرية التي لا تعمل سواء كانت أراملة أو مطلقة، وذلك لدعم المرأة حيث تساهم في توفير حياة مستقرة لها ولعائلتها، لذا يجب أن يتراوح عمر السيدات المتقدمين علي المنحة بين 19و 40 عام، كما تساهم هذه المنحة في تربية الأطفال في حياة كريمة وهادئة، وفي السطور التالية نستعرض طريقة التسجيل بشأن منحة المرأة المقيمة في البيت والشروط الواجب توافرها من خلال هذا الموضوع.

منحة المراة الماكثة في المنزل

لقد تم الإعلان من قبل وزارة العمل الجزائرية عن طرح مبادرة منحة المرأة الماكثة بالبيت لعام 2024، التي لا تملك أي دخل ثابت وذلك بهدف مساعدة النساء على تأمين احتياجاتهن الأساسية، حيث تقدر قيمة المنحة الشهرية المقدمة الي السيدات إلي 20 ألف دينار جزائري، و يتم صرف تلك المنحة لمدة عامين متتاليين، أيضاً ويمكن تمديد المنحة لعامين آخرين إذا كانت المستفيدين مستوفية للشروط الواجبة.

شروط الحصول على المنحة المراة المقيمة في البيت

في الواقع أنه توجد عدة شروط للحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل بالجزائر، حيث إن من ضمن تلك الشروط كل ما يلي: