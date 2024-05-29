“الآن احصل عليها” .. كيفية التسجيل للحصول على منحة البطالة في الجزائر والتسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل

يبحث العديد من المواطنين العاطلين عن العمل في الجزائر عن منحة البطالة التي تقدمها وزارة العمل والتشغيل لمواطنيها، حيث تقدم دولة الجزائر المنحة البطالة للأفراد لدعم الشباب وتساعدهم في توفير حياة كريمة ومستقرة لهم ولعائلته، وذلك من خلال عدة شروط وقوانين التي يجب أن تتوافر في المتقدمين على المنحة، لذا سوف نستعرض من خلال المقال التالي كل ما يدور حول كافة المعلومات الخاصة بالتسجيل في منحة البطالة بدولة الجزائر.

منحة البطالة في الجزائر

تعرض الوكالة الوطنية في الجزائر لتشغيل للمواطنين طريقة التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024، والتي تعتبر بمثابة مساهمة من الدولة للشباب في رفع الأعباء الاقتصادية والمعيشية عنهم، وتقدر قيمة المنحة إلى نحو 13 ألف دينار جزائري، لقد قدمت الحكومة الجزائرية بطرح موقع إلكتروني خاص بها لتستطيع من خلالها توظيف من يريد العمل من أجل عيش حياة مستقلة والقضاء على مشكلة البطالة.

خطوات التسجيل في منحة البطالة في الجزائر

سوف نستعرض لكم طريقة التسجيل في منصة البطالة وذلك عن خلال إتباع عدة خطوات بسيطة وهي التوجه إلى الموقع الإلكتروني للتسجيل في منحة البطالة من خلال الرابط المقدم، ثم كتابة كل البيانات الخاصة بمقدم طلب المنحة بالشكل الصحيح، وفي حالة قبول طلب المقدم في منصة البطالة سوف يتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية مع المنصةالشروط والأحكام المطلوبة التسجيل في منحة البطالة 2024، كما أنه يجب إن يكون المتقدم لطلب المنحة ألا يتجاوز سن المتقدم للطلب عن 19 سنة ولا يزيد عن سن 40 عام، ويجب أن يكون طلب العمل للمرة الأولى، وأن يكون حاصل على الجنسية الجزائرية، وأيضاً أن يكون طلب المتقدم ساري.