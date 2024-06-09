“بسهولة ادفعها” .. سداد فاتورة الكهرباء 2024 أون لاين عبر شبكة الإنترنت وحقيقة وجود زيادة

esraa saad تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
“بسهولة ادفعها” .. سداد فاتورة الكهرباء 2024 أون لاين عبر شبكة الإنترنت وحقيقة وجود زيادة
سداد فاتورة الكهرباء 2024

أصبحت جميع قطاعات الدولة تبحث عن أفضل الطرق المتطورة لإنجاز الخدمة للمواطنين، لذلك قامت وزارة الكهرباء بتوفير خدمة الاستعلام عن الاستهلاك الشهري للكهرباء وإمكانية سداد الفاتورة خلال موقعها الإلكتروني، دون الحاجة للمحصل الشهري أو حتى الذهاب إلى مقر شركة الكهرباء، وإليكم تفاصيل في السطور التالية.

سداد فاتورة الكهرباء 2024

قامت وزارة الكهرباء بالتنويه عن خطوات سداد فاتورة الكهرباء عبر موقعها الرسمي من خلال القيام بالآتي:

  • أولا زيارة الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء بعد ذلك اختيار “قسم الخدمات”.
  • ثم الضغط على زر “الاستعلام عن فواتير الكهرباء”.
  • حدد المحافظة التابع لها عنوان السكن الخاص بك.
  • ومن ثم قم بإدخال بيانات الاسم ورقم العداد(10 أرقام خاصة بفاتورة الكهرباء).
  • ثم اختر تبويب “استعلام عن فاتورة الكهرباء”.
  • عليك الانتظار لتحصل على نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء.
  • في النهاية ينبغي عليك أن تحدد وسيلة الدفع وقم باتباع الخطوات لإتمام عملية الدفع.

هل توجد زيادة على فاتورة الكهرباء؟

نعم حيث شملت الزيادة الجديدة زيادة أسعار الشرائح الأربعة بنسب ما بين 16% و26% حيث وصل:

  • سعر الشريحة الأولى من صفر إلى ما يقرب من حوالي 50 كيلو وات (حوالي 58 قرش).
  • هذا بجانب أنه قد وصل سعر الشريحة الثانية من حوالي 51 إلى ما يقرب من حوالي 100 كيلووات (68 قرش).
  • أما الشريحة الثالثة من صفر إلى ما يقرب من حوالي 200 كيلووات (83 قرش).
  • هذا بالإضافة إلى أن الشريحة الرابعة من 201 إلى ما يقرب من حوالي 350 كيلووات (125 قرش).
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esraa saad

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