“بسهولة ادفعها” .. سداد فاتورة الكهرباء 2024 أون لاين عبر شبكة الإنترنت وحقيقة وجود زيادة

أصبحت جميع قطاعات الدولة تبحث عن أفضل الطرق المتطورة لإنجاز الخدمة للمواطنين، لذلك قامت وزارة الكهرباء بتوفير خدمة الاستعلام عن الاستهلاك الشهري للكهرباء وإمكانية سداد الفاتورة خلال موقعها الإلكتروني، دون الحاجة للمحصل الشهري أو حتى الذهاب إلى مقر شركة الكهرباء، وإليكم تفاصيل في السطور التالية.

سداد فاتورة الكهرباء 2024

قامت وزارة الكهرباء بالتنويه عن خطوات سداد فاتورة الكهرباء عبر موقعها الرسمي من خلال القيام بالآتي:

أولا زيارة الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء بعد ذلك اختيار “قسم الخدمات”.

ثم الضغط على زر “الاستعلام عن فواتير الكهرباء”.

حدد المحافظة التابع لها عنوان السكن الخاص بك.

ومن ثم قم بإدخال بيانات الاسم ورقم العداد(10 أرقام خاصة بفاتورة الكهرباء).

ثم اختر تبويب “استعلام عن فاتورة الكهرباء”.

عليك الانتظار لتحصل على نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء.

في النهاية ينبغي عليك أن تحدد وسيلة الدفع وقم باتباع الخطوات لإتمام عملية الدفع.

هل توجد زيادة على فاتورة الكهرباء؟

نعم حيث شملت الزيادة الجديدة زيادة أسعار الشرائح الأربعة بنسب ما بين 16% و26% حيث وصل: