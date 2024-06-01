“الآن حمل والعب” .. تحميل لعبة Legends الإصدار الأخير على جميع الأجهزة الأندرويد والآيفون

تم تأسيس لعبة Legends لأول مرة في عام 2009، وكانت تحمل على الكمبيوتر والام اي سي فقط، أما الآن فيمكنك تحميل اللعبة على جميع أجهزة التليفون سواء الأندرويد أو الآيفون، وتمتاز اللعبة بواجهة تحكم بسيطة، كما أنها توفر جولة تعليمية تجعل اللاعب أكثر استمتاعا بهذه التجربة.

تحميل لعبة Legends

لكي تتمكن من تحميل اللعبة بكل سهولة لابد من اتصال جهازك بالواي فاي وتفريغ مساحة كافية لحجم اللعبة وتتمثل الخطوات فيما يلي:

أولا الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالدوري.

ثم النقر على زر “التشغيل المجاني” أو “العب الآن” التي تعرض في منتصف الجهة العلوية اليمنى من الشاشة.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى حسابك إذا كنت تمتلك حساب.

إذا لم تملك حساب قم بإنشاء حساب جديد ثم انقر على زر “التحميل” واملأ خانة البريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد والاسم وكلمة المرور.

ومن ثم تصل إلى النافذة مباشرة فانقر على زر “التنزيل” ذو اللون الأزرق والذي يوجد في منتصف الصفحة.

بعد ذلك قم بحفظ ملف التثبيت في مكان آخر على النافذة الرئيسية للهاتف.

وأخيرا قم بفتح الملف وسجل دخولك وقم بإجراء التحديثات ثم ابدأ التجربة.

مميزات تحميل لعبة Legends

تتميز لعبة Legends بمجموعة من المواصفات تجعلها الأفضل وسط الألعاب الإلكترونية الأخرى: