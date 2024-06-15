“أفضل السكنات والرقصات“ تحميل ماين كرافت 1.21 إصدار بمميزات سحرية|| أسعار سكنات Minecraft

تعتبر لعبة ماينكرافت واحدة من الألعاب الإلكترونية والتي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2009 ولكنها حققت نسب تحميل مرتفعة من جميع الفئات العمرية وذلك لأنها آمنة تماما فهي تعتمد في لعبها على بناء المباني بواسطة المكعبات التي تقوم بتجميعها أثناء اللعب، لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا خطوات تحميلها.

تحميل ماين كرافت 1.21

يجب العلم أنه بإمكانك اللعب داخل ماين كرافت بمفردك أو اللعب مع أصدقائك بشكل جماعي وذلك أكثر ما يميز اللعبة، لذلك ننصحك بتحميلها وقم بخوض التجربة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يرجى الدخول على متجر التطبيقات المثبت على هاتفك. بعد ذلك في شريط البحث يتطلب منك كتابة اسم اللعبة ثم انقر على زر التحميل. انتظر عدة دقائق حتى تثبيت اللعبة على جهازك ثم اضغط على فتح اللعبة. بعد ذلك قم بالموافقة على الشروط والأحكام. ثم فيما بعد يرجى اتباع التعليمات من أجل إنشاء حساب خاص بك والبدء في اللعب.

اصدارات ماين كرافت

يوجد العديد من اصدارات ماين كرافت ولكن يجب العلم أن كل إصدار يحتاج نظام محدد عند التشغيل والذي يكون على النحو التالي:

Minecraft education Edition: وذلك تم إطلاقه من أجل استخدامه في المدارس.

Minecraft Java Edition: وذلك هو الإصدار الأصلي للعبة ولكن يتم تحمله على أجهزة الحاسب الآلي فقط.

Minecraft Bedrock Edition: وهو من الإصدارات الحديثة والذي يمكنك استخدامه من خلال كل من أجهزة الحاسوب وأجهزة الهواتف الذكية بالإضافة إلى وحدات التحكم.

ما هي أسعار ماين كرافت