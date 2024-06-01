استعلم الآن.. رابط الإستعلام عن أسماء الوجبة الجديدة من نقل النفوس 2024 جميع محافظات العراق “moi.gov.iq”

تحرص الحكومة العراقية على تقديم العديد من الخدمات للمواطنين داخل العراق، وذلك من أجل تسهيل كافة الخدمات التي يتم تقديمها، ولذلك قد قدمت وزارة الداخلية العراقية خدمة تعرف بخدمة نقل النفوس، وهي التي يمكن من خلالها تسهل على المواطنين التنقلات بين المحافظات والأماكن في العراق بالإضافة أيضا إلى إمكانية تجديد أو تغيير أي من البيانات، ولذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية الإستعلام عن اسماء الوجبة الجديدة من نقل النفوس 2024 سوف نوضح لكم في ذلك المقال خطوات الإستعلام مع توضيح أهم الشروط المطلوبة للقبول في تلك الخدمة.

أسماء الوجبة الجديدة من نقل النفوس 2024

يمكنك الإستعلام عن أسماء الوجبة الجديدة من نقل النفوس 2024، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية في العراق وإليكم خطوات الإستعلام موضحه في النقاط التالية:

تسجيل الدخول بالإسم ورقم المرور على رابط موقع وزارة الداخلية العراقية.

الضغط على بوابة الخدمات الرئيسية ثم اختيار خدمة نقل النفوس اختار الوجبة التي ترغب في الإستعلام عنها وهي الوجبة الأخيرة لعام 2024

قم بإدخال المعلومات التي تخص الشخص الذي ترغب في الإستعلام عنه وذلك بعد تحديد المحافظة التي تنسب إليه.

ثم الضغط على أيقونة الإستعلام وانتظر الصفحة حتى تنتهي من التحميل ليتم إظهار أسماء الأشخاص الذين تم قبولهم لتلك الخدمة.

الشروط الأساسية للقبول في خدمة نقل النفوس

لقد وضحت وزارة الداخلية بالعراق أنه يوجد مجموعه من الشروط الأساسية التي يتم على أساسها قبول أسماء الوجبة الجديدة من نقل النفوس 2024، وإليكم هذه الشروط موضحه كالتالي: