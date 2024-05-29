“خد شقة لابنك” .. شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل حسب صندوق الإسكان 2024

تم إجراء تعديلات على هذا المقال بتاريخ الثامن عشر من أبريل لعام 2024، وتجدر الإشارة بأنه يغمر مشاعر الانتظار قلوب المواطنين استعدادا لما ستعلنه وزارة الإسكان، بواسطة صندوق الإسكان الاجتماعي، حول ابتداء موعد تسجيل الطلبات على شقق الإيجار الخاصة بالإسكان لعام 2024، وتخطط الوزارة لتوفير فرصة للتسجيل في شهر مارس لنحو 1000 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مناطق مختلفة، كما تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة المستمرة لتأمين خيارات سكنية مناسبة لجميع شرائح المجتمع من خلال هذا المشروع المنتظر لشقق الإسكان بنظام الإيجار، وكذلك ضمن مجموعة من البرامج الأخرى التي تستهدف محدودي الدخل والشباب المقدمين على الزواج، كبرنامج “سكن لكل المصريين” الذي يتمتع بشهرة كبيرة، وفيما يلي سوف نوضح لكم كل ما يخص أماكن طرح تلك الشقق السكنية.

شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

من الممكن بكل سهولة الآن أن يتم الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل من خلال الانتقال إلى الموقع الرسمي والإلكتروني لوزارة الإسكان ومن ثم اتباع الخطوات السابقة:

الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، من هنا.

تعبئة جميع البيانات اللازمة والمرادة منك.

كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

النقر على زر “استعلام”.

أماكن طرح شقق الاسكان للايجار

تعمل الوزارة على التحضير لإنشاء مشاريع شقق سكنية للإيجار ضمن برنامج وزارة الإسكان في العديد من المحافظات وهي: المنوفية، الشرقية، وبني سويف، وتخطط أيضًا لتوسيع نطاق هذه المشاريع لتشمل محافظة الجيزة في وقت متأخر من هذا العام.