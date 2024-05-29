“حالًا اطلع” .. اسماء المسجلين بالوحدات السكنية بسماية العراق 2024 أون لاين من الموقع الرسمي

أُعلن مؤخرا من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق عن قائمة الدفعة الثالثة من الأشخاص الذين تم تسجيلهم ليصبحوا مالكي وحدات سكنية في مدينة بسماية العراقية، وقد تم التوقيع على العقود مع هؤلاء السكان من خلال الجهات الحكومية المعنية بالوحدات السكنية، التي تتراوح مساحاتها ما بين 120 و140 مترا مربعا، وهي مصممة وفقاً النمط الشرقي الفريد، وبعد توزيعها على الملاك يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة الطريقة التي يمكنهم من خلالها الاستعلام عن الأسماء المدرجة في قوائم الوحدات السكنية بمدينة بسماية في العراق.

اسماء المسجلين بالوحدات السكنية بسماية العراق 2024

يمكن التعرف على اسماء المسجلين بالوحدات السكنية بسماية العراق 2024 بسهولة عن طريق الانتقال إلى الموقع الرسمي للاستعلام من خلال النقر على هذا الرابط، وبعد ذلك اتباع الخطوات اللازمة والمرادة منك بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها.

الوحدات السكنية بسماية

يعد مشروع الوحدات السكنية الجاري تنفيذه في منطقة بسماية، جنوب شرق العاصمة العراقية، بغداد، من المشاريع العملاقة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للسكان. يشتمل هذا المشروع على توفير وحدات سكنية متعددة تصل إلى حوالي 100,000 وحدة، تبنى على عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تشييد 20,000 وحدة سكنية وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوحدات مزودة بجميع الخدمات الأساسية التي تلبي احتياجات السكان، لتصبح مدينة شاملة تضم المدارس، المستشفيات، المساجد، المراكز التجارية، الحدائق والأندية، لضمان معيشة أفضل وأكثر تقدماً للمواطنين، كما أن الهدف من هذا المشروع هو تحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز جودة الحياة.