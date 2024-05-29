“دور على اسمك فيهم” .. أسماء نقل النفوس العراق 2024 من خلال موقع وزارة الداخلية العراقية

esraa saad تاريخ النشر
“دور على اسمك فيهم” .. أسماء نقل النفوس العراق 2024 من خلال موقع وزارة الداخلية العراقية
أسماء نقل النفوس العراق 2024

حرصت وزارة الداخلية العراقية على الإعلان عن أسماء نقل النفوس العراق 2024 لتوفير وقت وجهد المواطنين، فقامت بطرح العديد من الخدمات التي يحتاجها المواطنون بكثرة بشكل إلكتروني، وذلك لكي يتمكنوا من القيام بها من المنزل دون الحاجة لزيارة مؤسسة حكومية، وجاءت خدمة نقل النفوس بالشكل الإلكتروني، وقد ازداد بحث الكثير من الأفراد عن كيفية القيام بها، وإليكم في السطور التالية الطريقة الصحيحة للتقديم في نقل النفوس والاستعلام عن الأسماء التي قامت بهذه الخدمة.

أسماء نقل النفوس العراق 2024

كشفت وزارة الداخلية عن بعض الأسماء في نقل النفوس لبعض من المحافظات، وإليكم خطوات الاستعلام عن الأسماء في الآتي:

  • أولاً يتم الحاجة لزيارة موقع وزارة الداخلية العراقية من خلال النقر هنا.
  • التوجه إلى خدمة الاستعلام خدمة النفوس 2024.
  • كتابة رقم الوجبة المنضم إليها المواطن.
  • تدوين الإسم بعض من البيانات الأخرى.
  • ينبغي التأكد من صحة البيانات قبل النقر على زر الاستعلام.
  • وبذلك سوف تظهر كافة التفاصيل الموضح بها أسماء الوجبة الأخيرة في خدمة نقل النفوس.

كيفية تقديم الطلب على نقل النفوس 2024

تعد خدمة نقل النفوس من أكثر الخدمات التي يطلبها المواطنين بشكل يومي، وقد جاءت هذه الخدمة بشكل إلكتروني، وللقيام بها ينبغي إتباع الخطوات الآتية:

  • أولًا يتوجه الفرد إلى موقع حكومة المواطن الالكترونية من خلال النقر هنا.
  • النقر على أيقونة تقديم الطلب.
  • الدخول إلى نموذج التقديم على خدمة نقل نفوس.
  • تعبئة البيانات اللازمة وإرفاق الوثائق.
  • وأخيرًا يتم الضغط على زر إرسال الطلب.
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esraa saad

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