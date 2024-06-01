“اعرف هتقبض كام” .. الاستعلام عن معاشات يونيو 2024 بالزيادة المقررة بواسطة موقع الهيئة

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرا بأن عملية توزيع المعاشات لشهر يونيو من عام 2024 ستبدأ قريبا عبر بنك ناصر الاجتماعي وعلى إثر ذلك، ظهرت تساؤلات كثيرة بين المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي حول تفاصيل ومواعيد صرف معاشات شهر مايو ضمن الضمان الاجتماعي، وقد تم بالفعل الإفصاح عن هذه المعلومات من قِبَل الوزارة، ويمكن الاطلاع على تاريخ وأماكن الصرف من خلال متابعة التفاصيل في هذا المقال.

الاستعلام عن معاشات يونيو

من الممكن الاستعلام عن معاشات يونيو بسهولة من هنا، وتجدر الإشارة بان جميع المواطنين المستحقين معاشات تقاعدية مدعوون لاستلام مبالغهم مع الزيادة الأخيرة البالغة 15%، والتي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ سيبدأ توزيع المعاشات لشهر يونيو اعتباراً من اليوم الموافق من الأول من يونيو لعام 2024، هذه الزيادة هي الرابعة على التوالي ضمن سلسلة من التدابير المطبقة ضمن إطار سياسات الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأسر الأشد فقراً وذوي الدخل المحدود لتخفيف الأعباء عنهم في خضم الوضع الاقتصادي الراهن، يفرض قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أصحاب العمل والمؤسسات المختلفة، في حال تأخرهم بدفع الاشتراكات، تسديد مبالغ إضافية كتعويض لأصحاب المعاشات، وذلك عن كل فترة تأجيل تلت موعد السداد المحدد.

اماكن صرف المعاشات عن شهر يونيو

بعدما تعرفنا سويًا على كل ما يخص الاستعلام عن معاشات يونيو، يمكن القول إنه يمكن للأفراد الذين يستحقون الحصول على معاشات تقاعدية في مصر أن يسحبوا معاشاتهم لشهر يونيو من عدة طرق ومنافذ من بينها فروع بنك ناصر الاجتماعى، مكاتب البريد الوطنية، المحافظ الرقمية المتوفرة على الجوالات الذكية، الصرافات الآلية، البنوك التجارية أو عبر شركة فوري.