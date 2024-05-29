“الحق قدم” .. التقديم على استمارة الضمان الاجتماعي في العراق 2024 بواسطة موقع الوزارة أون لاين

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في العراق أنها ستطرح استمارة التسجيل الإلكترونية لبرنامج الضمان الاجتماعي لعام 2024، هذه الاستمارة تشمل مزايا عديدة للمواطنين العراقيين، وتهدف بشكل خاص إلى مساعدة ذوي الدخل المنخفض في مختلف المحافظات العراقية على تحسين مستوى معيشتهم والتقليل من تأثير التحديات الاقتصادية التي يجلبها ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وذلك من خلال تقديم معونة مالية تصرف بانتظام كل شهر، سوف نستعرض فيما يلي الشروط الواجب توافرها للتسجيل في هذه الاستمارة وكذلك سنشرح الخطوات اللازمة لتقديم الطلب عبر موقع وزارة العمل الإلكتروني.

التقديم على استمارة الضمان الاجتماعي 2024

ينظر عدد كبير من المواطنين العراقيين ذوي الإمكانيات المالية المحدودة والمتقاعدين بانتظار إصدار النموذج الإلكتروني للضمان الاجتماعي لعام 2024، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، ومن الممكن التسجيل بها باتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من هنا.

النقر على الضمان الاجتماعي.

تسجيل الدخول.

كتابة كل المعلومات اللازمة.

إرفاق كل الأوراق اللازمة.

النقر على إرسال.

شروط التقديم على استمارة الضمان الاجتماعي 2024

بموجب القانون الذي أصدرته الحكومة في العراق لضمان توفير راتب التقاعد والضمان الاجتماعي، طبقت العديد من المتطلبات والمعايير التي تشمل الآتي: