“ادخل واستعلم” .. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والأمراض التي يمكن لصاحبها الحصول على الكارت

صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية بتفاصيل كيفية البحث عن معلومات بطاقة الخدمات المتكاملة استنادا إلى الاسم للعام 2024، وذلك نظراً لرغبة العديد من المواطنين في كافة أنحاء مصر في الحصول على الرابط ومعرفة الإجراءات اللازمة للاستعلام باسمهم عن البطاقة المذكورة، وهو ما قامت الوزارة بتوضيحه في هذا المقال، سوف نلقي الضوء على جميع الجوانب المتعلقة بهذه القضية.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

عملت وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم رابط للاستعلام عن تفاصيل بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك باستخدام الاسم عن طريق موقعها الإلكتروني من خلال الرابــــــط، وقد جاء هذا الإجراء ليسهل على الأفراد الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك البطاقات من دون الحاجة إلى التوجه لأي مركز خدمة، كما يأتي هذا الإجراء دعماً للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف مساعدتهم على التكيف مع الارتفاع في الأسعار والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، فيما يلي خطوات الاستعلام باستخدام الاسم عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

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يستطيع الأفراد الذين يتعايشون مع هذه الاضطرابات الصحية الحصول على بطاقة الخدمات الشاملة.