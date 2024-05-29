“بخطوة واحدة بس هتسجل” .. التسجيل في منحة البطالة بالجزائر من الموقع الرسمي وأبرز شروط استحقاقها

أصدرت الهيئة الوطنية للعمل في الجزائر إعلانًا عن افتتاح التقديم للحصول على منحة العاطلين عن العمل للعام 2024، بهدف تقديم الدعم للأشخاص الذين يبحثون عن فرص عمل للإيفاء ومتطلباتهم الحياتية الرئيسية أثناء فترة البحث عن عمل ملائم، يأتي هذا الإجراء في إطار مبادرات الدولة الجزائرية لمعاونة مواطنيها العاطلين عن العمل أو الذين أولئك ذوي الدخل الغير كافي، سنوضح في هذا المقال تفاصيل هذه المنحة، إلى جانب الخطوات اللازمة لإتمام عملية التسجيل.

التسجيل في منحة البطالة بالجزائر

تعتبر منحة البطالة مساعدة مالية تصرف بشكل شهري من قبل حكومة الجزائر للأفراد الشباب الذين يسجلون أنفسهم كأشخاص بلا عمل لدى الهيئة الوطنية المسؤولة عن الوظائف، وذلك استناداً إلى مجموعة من المعايير الموضوعة، ويمكن التسجيل للحصول على تلك المنحة من هنا.

شروط التسجيل في منحة البطالة

توجد مجموعة من المعايير التي ينبغي الإلمام بها للتأهيل لاستحقاق منحة العطالة، وهذه تتضمن النقاط التالية: