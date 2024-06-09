“الآن فرصة ماتتعوضش” .. وظائف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 2024 والموقع الرسمي للتوظيف بالمؤسسة

أصدرت هيئة التعليم المدرسي في الإمارات إعلان عن توفر فرص عمل خالية في مختلف المجالات المتعلقة بقطاعي الإدارة والتعليم لكلا الجنسين، شاملة وظائف مترجمين ومعلمين في اللغة الفرنسية بالإضافة إلى تخصصات أخرى متنوعة، بينت وزارة التعليم بالدولة كذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي الطريقة التي يمكن من خلالها التسجيل والتقدم للفرص الوظيفية المتاحة في جميع القطاعات المعلن عنها، وقدمت الوزارة أيضا رابطا مباشرا للمواطنين بهدف تبسيط إجراءات التقديم والتخلي عن الحاجة لزيارة المكاتب المختصة، مما يساهم في اختصار الوقت والجهد في التالي من النص، سنعرض لكم جميع التفاصيل الخاصة بالفرص الوظيفية المعلنة من قبل الهيئة المذكورة وسنقدم بيانات حول الربط الإلكتروني المباشر للتقديم.

وظائف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 2024

أصدرت الهيئة الإماراتية للتعليم المدرسي تفاصيل بشأن الوظائف الشاغرة المتاحة للتوظيف، و نستعرض جميع التخصصات المطلوبة من خلال البنود التي ستأتي لاحقا:

وظيفة مترجم لغة الإشارة.

وظيفة أستاذ لغة فرنسية.

تخصص في تطوير مهارات الطالب و إعداده في لغة الإشارة بشراكة مع إدارة المدرسة.

مصاحبة الطالب الذي يواجه صعوبة في السمع أو لديه إعاقة سمعية طوال النهار.

وظيفة مساعد معلم للفئات الخاصة.

العمل المشترك مع الطالب بشأن الترجمة خلال الفترات الدراسية اليومية.

الموقع الرسمي للتوظيف في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

وفرت منصة التواصل الخاصة بتوظيف مؤسسة الإمارات التعليمية وصولاً مباشراً لموقعها الإلكتروني لكي يتمكن المواطنون من التقديم بيسر، اضغط هنـــــا، واتبع الإرشادات اللازمة للاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة للتقدم إليها.