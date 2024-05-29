“اعرف الآن” .. حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024 تبعًا لإعلان صندوق التقاعد الجزائري

يهتم العديد من المواطنين حاليا بمعرفة التاريخ المحدد لبدء صرف الزيادة في أجور المتقاعدين بالجزائر لسنة 2024، إثر الإعلان عن موافقة الحكومة الجزائرية من قبل بعض المصادر على هذا الإجراء، وذلك بهدف تحسين الأحوال المعيشية وتوفير حياة أفضل وأكثر كرامة للمواطنين، دعونا نتابع معا للتعرف على التوقيت المخطط لهذه الزيادة في الأجور.

زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد في الجزائر عن تحسين معاشات المتقاعدين، حيث سيتم البدء بتطبيق هذه الزيادات ابتداءً من شهر مايو لعام 2024، وستكون هذه الزيادات على أساس سنوي، ويعكس هذا الإجراء اهتمام الحكومة الجزائرية بأحوال المتقاعدين، بغية تحسين الوضع المعيشي الذي يعيشون فيه.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

رفع قيمة المعاشات بمعدل 5 في المائة للمستفيدين من رواتب تقل عن عشرين ألف دينار جزائري.

سوف تشهد المعاشات ارتفاعاً بمعدل 4% للأشخاص الذين يستلمون راتباً يفوق العشرين ألف دينار جزائري.

فيما يخص المعاشات التي تتراوح قيمتها ما بين 50،000 و80،000 دينار جزائري، فإنه سيتم تطبيق زيادة قدرها 2%.

مميزات الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين في الجزائر