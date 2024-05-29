“استعلم عنها برقمك القومي” .. الاستعلام عن منحه العمالة الغير منتظمة من خلال موقع القوى العاملة الرسمي

البحث عن تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2023 وكيفية الوصول لرابط التحقق من المؤهلين للحصول على المنحة يرتفع كثيرًا من قبل المواطنين في تلك الفترة الجارية، حيث يعتبر هذا الدعم المالي بمبلغ 1000 جنيه، الذي ظهر حديثًا في عدة استفسارات بحثية، وفيما يلي سوف نوضح لكم التفاصيل.

الاستعلام عن منحه العمالة الغير منتظمة

قامت وزارة العمل بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بخصوص استقبال طلبات الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2023، وذلك عقب الإجراءات التي اتبعتها الحكومة لتقليل أعداد العمال في الأماكن العامة لمنع التجمعات، بالإضافة إلى تدابير حظر التجوال المفروضة في بداية الوباء وفي هذا السياق، أنشأت الوزارة موقعًا إلكترونيًا يمكن للمواطنين من خلاله تقديم طلباتهم والاستفسار عنها، وذلك بهدف تسهيل العملية على المتقدمين ولتفادي الازدحام والتكدس، وهو ما قد يساعد في انتشار الفيروس.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023

لتيسير الأمور على السكان، نعرض لكم كيفية الاستفسار عن مخصصات العمال غير المنتظمين لعام 2023، التي تمثل إجراء حكومياً لمساعدة بعض الشرائح الاجتماعية في تأمين احتياجاتهم الغذائية والمعيشية: