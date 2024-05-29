“استعلم حالًا من مكانك” .. الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 بواسطة منصة أور

تعمل إدارة المرور في العاصمة العراقية بغداد على ضمان سلامة المواطنين ورفاهيتهم، ولتحقيق هذا الهدف قامت بتيسير عملية الاستفسار عن الغرامات المرورية العامة عبر الإنترنت من خلال منصة إلكترونية تدعى “اور”، هذه المنصة تمكن مالكي المركبات من التحقق من المخالفات المتعلقة بأرقام اللوحات الخاصة بهم، تم إنشاء هذا النظام لتسهيل الأمور على السكان بحيث يمكنهم توفير الوقت والجهد الذي كانوا في السابق يقضونه في الوقوف بطوابير طويلة للإطلاع على الغرامات المالية الموقعة بسبب مخالفات القوانين المرورية الآن، بإمكانهم الاستعلام عن هذه المعلومات بشكل إلكتروني في غضون دقائق، سنقوم بتوضيح كل التفاصيل الخاصة بهذا الأمر في الفقرات القادمة.

الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024

أعلنت الحكومة العراقية عن إطلاق منصة أور الإلكترونية لتيسير عملية استخراج معلومات حول المخالفات المرورية المقررة ضد سائقي العربات عبر استخدام الرقم الألماني، وتجدر الإشارة بأنه تهدف الحكومة إلى تقليص الجهد والزمن اللازمين للمواطنين من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية، ومن جانب آخر أوضحت مجموعة من الإجراءات السهلة التي تمكن المواطنين من الاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام الرقم الألماني للعام 2024:

عليك أولاً التوجه إلى منصة اور الإلكترونية من هنا.

بعد ذلك عليك النقر على تسجيل الدخول.

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يجب تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالسيارة وبخاصة الرقم الألماني بشكل دقيق.

ثم النقر على كلمة الاستعلام.

ستعرض أمامك جميع المعلومات المتصلة بالعقوبات المالية.

بعد ذلك، يجب عليك تحديد وسيلة الدفع التي تتناسب مع المواطن.

يجب عليك الضغط على تسديد الغرامة المالية ثم تحديد ايقونة المراجعة النهائية.

الشروط المطلوبة لسداد الغرامات المرورية

لتسوية جميع المخالفات المرورية إلكترونياً من خلال منصة أرو، يوجد عدد من القواعد والمعايير التي يجب اتباعها: