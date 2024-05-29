“اللي هيقدم امه داعياله” .. الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف عمال 2024 إلكترونيًا وشروط التقديم

بالتعاون بين وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للإدارة والتنظيم، تم إنشاء رابط عبر الإنترنت للاستفسار عن أحوال مسابقة الاوقاف للعمال، يأتي ذلك بهدف تيسير عملية الاستعلام للمشاركين في المسابقة حول حالة قبولهم بطريقة الكترونية بسيطة دون الحاجة لزيارة أي مكان، سنلقي نظرة في هذا المقال على جميع المعلومات المتعلقة بالموضوع.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف عمال 2024

فيما يلي شرحاً تفصيلياً للإجراءات اللازمة للاطلاع على نتائج مسابقة عمال الاوقاف، والتي تم تقديمها كما يلي:

يجب عليك أولاً أن تقوم بتسجيل الدخول في الموقع الإلكتروني الخاص بالتوظيف الحكومي من خلال الرابـــــط.

بعد ذلك يجب عليك انتقاء أيقونة الاستعلام.

ثم إدخال الهوية الوطنية الخاصة بالمرشح في المكان المعد لذلك.

بعد ذلك يجب أن تقوم بتعبئة رقم الطلب الخاص بك في مسابقة وزارة الأوقاف داخل الحقل المعد لهذا الغرض.

يجب عليك الضغط على رمز الاستعلام الحالي وستعرض لك النتائج الخاصة بك.

شروط مسابقة الأوقاف لـ العمال 2024

توجد مجموعة من الشروط والتعليمات الخاصة بمسابقة وزارة الأوقاف المخصصة للعاملين في عام 2024 وهي كما يلي: