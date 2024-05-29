“اجهزي يا ست الكل وهاتي تموينك” .. موعد صرف تموين شهر يونيو 2024 حسب قرار وزارة التموين

في الآونة الأخيرة قامت وزارة التموين بتوزيع المواد الغذائية لشهر أبريل، وقد انتقل الجميع إلى المراكز الحكومية لاستلام حصصهم التموينية، وبعد مرور فترة وجيزة، بدأت الاستفسارات تتزايد من قبل المواطنين بشأن ميعاد إصدار السلع التموينية لشهر يونيو، وقد قامت الوزارة بالإعلان عن كل التفاصيل التي يسعى المواطنون لمعرفتها، وسنوافيكم بها في الأسطر القليلة القادمة.
موعد صرف تموين شهر يونيو 2024
حددت وزارة التموين المصرية بداية كل شهر كموعد لتوزيع المقررات التموينية على السكان، وعلى هذا الأساس، من المتوقع صرف المواد التموينية لشهر يونيو في اليوم الأول منه، وذلك خلال الأيام المقبلة، يذكر أنه من المخطط توافر حوالي ثلاثين منتجا في هذا الشهر.
أسعار السلع التموينية يونيو 2024
حدّثت وزارة التموين المصرية حصة الفرد الشهرية من السلع الغذائية، حيث تبلغ قيمتها خمسون جنيهًا مصريا إليكم قائمة بأهم المنتجات التي سيتم توزيعها خلال شهر يونيو القادم، مع ذكر أسعار كل منها في السطور التالية:
- يمكن الحصول على كيلوجرام واحد من السكر ضمن البضائع الغذائية المدعومة لشهر يونيو بتكلفة قدرها 12.60 جنيه مصري.
- يمكن الحصول على زجاجة من زيت الخلط ضمن المواد الغذائية المدعمة لشهر يونيو بسعر ثلاثين جنيهاً.
- يمكن استبدال علبة من مرقة الدجاج ضمن البضائع المخصصة للتوزيع الغذائي لشهر يونيو بقيمة ستة جنيهات.
- يمكن الحصول على كيس معكرونة ذو حجم كبير ضمن المواد الغذائية المدعومة لشهر يونيو بتكلفة قدرها خمسة عشر جنيها ونصف الجنيه.
- يمكن استبدال عبوة مكرونة حجم صغير ضمن المواد التموينية لشهر يونيو بمبلغ 7.75 جنيه مصري.
- يمكن استبدال كيس نصف كيلو من العدس المجروش ضمن المواد الغذائية التموينية لشهر يونيو بقيمة 21 جنيهاً.
- يمكن الحصول على نصف كيلوغرام من الفول ضمن المواد التموينية لشهر يونيو بتكلفة تسعة جنيهات مصرية.
- يمكن الحصول على كيلو غرام واحد من الدقيق من المنتجات المدعومة خلال شهر يونيو بتكلفة قدرها 18 جنيهاً مصرياً.