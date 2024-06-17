“قــــدم فـــورا“.. شروط الالتحاق بمهنة المترجم وزارة العدل 2024 بالجزائر والمستندات المطلوبة

قامت وزارة العدل الجزائرية بالإعلان عن شروط الالتحاق بمهنة المترجم ووفقا لما أوضحته الجهات المعنية أنه يوجد ما يقارب نحو 500 منصب خالي وسوف يتم قبول الطلبات والبدء في العمل بداية من أوائل شهر يونيو 2024 وهذا ما سوف نوضحه لكم اليوم من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا الوثائق المطلوبة للتقديم على الوظائف.

شروط الالتحاق بمهنة المترجم

وهي من الوظائف التابعة لوزارة العدل والتي يتم تقديمها للشباب العاطلين وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على عمل ودخل ثابت، ولكل من يرغب في التقديم على وظائف الترجمة يرجى التحقق من توافر تلك الشروط لديه:

يجب أن يكون المتقدم خريج ليسانس ترجمة أو ما يعادلها.

يشترط أن يكون عمر المتقدم 25 عام فيما أكثر.

يجب أن يكون المتقدم قد عمل قبل سابق مترجم في إحدى المؤسسات الخاصة أو الحكومية لفترة لا تقل عن 5 أعوام.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

يجب أن يتمتع المتقدم بالحقوق المدنية والوطنية.

يعفى من شرط العمر والخبرة الأشخاص الخريجين من الأقسام التالية: اللغة الإيطالية، التركية، الهندية، اليابانية،

البرتغالية، الكورية، لغة الإشارة، الصينية.

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف الترجمة

يرجى إرفاق تلك المستندات عند التقديم على وظائف الترجمة: