“أفضل من الواتساب العادي بمراحل“ تحميل  تطبيق GBWhatsapp على الهاتف وأهم مميزاته apk

الواتساب هو أشهر برنامج للدردشة في العالم يستخدمه بشكل يومي ملايين المستخدمين من جميع انحاء العالم، ولكن يشكو البعض من بعض النواقص في التطبيق والتي لا تجعله البرنامج الأفضل وقد قام بعض المتخصصون بعمل تعديلات على التطبيق وإضافة خصائص أخرى من خلال إطلاق نسخة واتساب جي بي، والتي تتمتع بمميزات رائعة لا تتواجد في الواتساب الأصلي، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواصفات whatsapp GB وطريقة تحميله على الهاتف.

تحميل تطبيق GBWhatsapp على الهاتف

تطبيق Whatsapp GB يحتوي على مميزات رائعة وخصائص إضافية أثارت إعجاب الملايين الذين بادروا بتنزيل التطبيق والاستمتاع بأداءه الفريد، وقد تم تحديث التطبيق مؤخرا ليتم إصلاح العيوب التي أزعجت بعض المستخدمين وتحسين مستوى الأداء، وفيما يلي أبرز مميزات تطبيق تطبيق GBWhatsapp :

التطبيق مزود بخاصية وضع الظلام ليستطيع المستخدم فتح التطبيق واستخدامه بسهولة وبدون مشاكل في أي مكان مظلم.

يرسل التطبيق اشعارات تتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالمكالمات والرسائل.

التطبيق يحتوي على واجهة بسيطة تضمن سلاسة الاستخدام.

توجد الكثير من الملصقات والثيمات بالتطبيق لتجربة اكثر متعة وتشويق.

إمكانية تغيير شكل ولون المحادثة.

الخصوصية عبر اخفاء الحالة والظهور.

توافر وسائل الأمان مثل وضع رمز حماية أو بصمة لفتح المحادثات.

تحميل تطبيق GBWhatsapp

يمكنكم الان تحميل تطبيق GBWhatsapp بسهولة على أي هاتف ذكي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :