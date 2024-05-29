“ضبط واستقبال” .. تردد قناة طيور بيبي الجديد 1445 لمتابعة أناشيد الأطفال والأغاني بجودة كبيرة

نقدم لكم هنا عبر موقعنا التردد الجديد لقناة طيور بيبي لعام 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ، فيمكنكم الآن تحميل هذا التردد لاستقبال القناة وإعادة الفرحة إلى قلوب أطفالكم بعد أن أغلقت مؤقتا بهدف إجراء تحديثات لتوفير تجربة مشاهدة جذابة وفريدة للصغار، وسنقوم بعرض التفاصيل الكاملة للتردد الخاص بقناة طيور الجنة بيبي، التي تتميز بتقديم محتوى ترفيهي مخصص للأطفال، عبر منصتنا التالية.

تردد قناة طيور بيبي

تتميز قناة طيور الجنة بتقديم محتوى موسيقي هادف من أغاني ونشيد تساهم في تشجيع الإبداع لدى الأطفال، كما تهدف القناة إلى غرس أبرز القيم والمبادئ الدينية بأسلوب ممتع وشيق فيما يخص أحدث الترددات القناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، فإنها تعرض كما يلي:

التردد هو 11274.

عامل الاستقطاب للقناة يكون أفقي.

رقم الترميز 27500.

معامل التصحيح ¾.

تردد القناة على عرب سات

عن التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي عرب سات، فهو كما يلي:

التردد هو 11310.

معامل الاستقطاب عمودي.

رقم الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

كيفية تنزيل القناة على جهاز الريسيفر

إن كانت رغبتك عزيز القارئ، في تنزيل القناة على تلفازك الشخصي، فيتوجب عليك اتباع الإرشادات التالية بعناية: