جامعة تبوك تعلن عن مواعيد القبول والتسجيل وتستحدث تخصصات نوعية وجديدة للعام الجامعي 1446

تهدف جامعة تبوك إلى تقديم تعليم جامعي يتسم بالجودة العالمية من حيث الجودة والمضمون لتخريج عناصر بشرية متميزة ومثقلة بالمعرفة والقدرات والمهارات لتلبية حاجات المجتمع وإخراج قادة للمجتمع قادرين على إدارة المشاريع التنموية بتبوك وفق بيئة تعليمية متميزة، لهذا يترقب خريجي الثانوية العامة من الطلبة والطالبات موعد القبول والتسجيل بجامعة تبوك.

موعد القبول والتسجيل في جامعة تبوك

أكدت وكالة الأنباء السعودية أن جامعة تبوك نشرت عبر عمادة القبول والتسجيل دليل بمواعيد القبول والتسجيل لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي الجديد 1446هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، كالتالي:

سيكون التقديم متاح اعتبارًا من يوم الأثنين الموافق 2 / 1 / 1446هـ حتى يوم الأحد 8 / 1 / 1446هـ. إعلان نتائج القبول للمرحلة الأولى يوم الأحد 15 / 1 / 1446هـ. الإعلان عن نتائج القبول للمرحلة الثانية وفق المقاعد الشاغرة يوم الأحد 22 / 1 / 1446هـ..

ما هي التخصصات المستحدثة في جامعة تبوك؟

تتمتع جامعة تبوك بالانفتاح على كل ما هو جديد ومتطور في التعليم الجامعي، يأتي ذلك نتيجة انفتاح الجامعة على جامعات العالم، والإستفادة من تجاربها الرائدة بهدف تخريج جيل من الشباب السعودي على وعي وعلم بكل ما هو حديث ومتطور، لهذا استحدثت جامعة تبوك تخصصات عدة، تضمنت التخصصات في المقر الرئيس كالتالي:

بكالوريوس الهندسة المدنية للطالبات. دبلوم إدارة المحميات للطلاب والطالبات. دبلوم الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها والدراسات البيئية للطلاب والطالبات. التوسع في القبول في تخصصات السياحة والضيافة عن طريق كلية السياحة والضيافة بمحافظة الوجه.

ما هي شروط القبول في جامعة تبوك؟

تتنافس الجامعات السعودية في جذب شريحة متميزة من الطلبة والطالبات لهذا وضعت جامعة تبوك مجموعة من الشروط والمعايير العامة للقبول كالتالي: