“صندوق التقاعد الوطني بالجزائر mtess.gov.dz“ الاستعلام عن معاشات المتقاعدين 2024 في الجزائر بعد تطبيق الزيادة الجديدة

الاستعلام عن معاشات المتقاعدين 2024 في الجزائر

وأعلن مدير صندوق التقاعد عن بدء تطبيق قرار زيادة المعاشات بداية من شهر مايو الجاري، وقد وجه الرئيس الجزائري بسرعة تنفيذ القرار لتحقيق الاستفادة المرجوة منه، وحصول المستفيدين على دخل جيد يساعدهم على توفير متطلباتهم مع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، وستكون نسبة الزيادة المقررة حسب قيمة الراتب الأساسي، فالراتب الأقل ستكون نسبة الزيادة به أعلى، والراتب الأعلى سيتحصل على نسبة زيادة أقل، فعلى سبيل المثال سيحصل المتقاعد الذي راتبه أقل من 20 الف دينار على أعلى نسبة زيادة وهي 5%، أما من يزيد راتبه عن 20 ألف دينار ويقل عن 40 الف دينار فستكون نسبة الزيادة له 4%، ومن يتراوح راتبه بين 40 الف دينار و 80 الف دينار سيحصل على زيادة بنسبة 3%، ومن يتجاوز راتبه 80 الف دينار ستكون نسبة الزيادة على راتبه 2% وهكذا.

رابط الاستعلام عن راتب التقاعد