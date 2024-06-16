“صندوق التقاعد الوطني بالجزائر“ قيمة زيادة معاشات المتقاعدين 2024 في الجزائر mtess.gov.dz

راتب التقاعد الجديد، في خطوة هامة وجيدة قررت الحكومة الجزائرية رفع رواتب التقاعد وإسعاد الملايين من المستفيدين، وجاء هذا القرار بعد توجيه رئيس الجمهورية وإجراء مباحثات عديدة مع الجهات المعنية وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ورفع مستواهم المادي، ومن وقت صدور القرار تهافت الجميع لمعرفة أي معلومات تخص الزيادة المقررة ما قيمتها ومتى ستصرف، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد تطبيق الزيادة وسلم رواتب التقاعد بعد الزيادة.

متى تم تطبيق الزيادات في معاشات المتقاعدين 2024 في الجزائر؟ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وارتفاع اسعار السلع تحاول الحكومة الجزائرية مساندة المواطنين وإعانة المحتاجين منهم وأصحاب الدخل المحدود على مجابهة تلك الظروف وتوفير حياة كريمة لهم لا يعانون فيها من الفقر وقلة الدخل، لذا في بشرى سارة للكثيرين أصدرت قرارا بزيادة رواتب المتقاعدين بعد تقديم رئيس الصندوق الوطني للتقاعد بطلب رفع الرواتب متحدثا بلسان الملايين ممن يعانون بسبب ثبات قيمة الدخل وغلاء الأسعار، ومن المقرر أن تصل نسبة الزيادة الى 5% وقد تقل عن ذلك حسب الراتب الأساسي الذي كلما ارتفع انخفضت نسبة الزيادة، وتم صرف راتب التقاعد الجديد متضمنا الزيادة بداية من شهر مايو المقبل. قيمة راتب التقاعد الجديد بعد الزيادة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومساعدة أصحاب الدخل الضعيف كان هناك عدة ضوابط خاصة براتب التقاعد الجديد، فكلما كان راتب التقاعد الأساسي مرتفعا كلما قلت نسبة الزيادة والعكس صحيح، وبذلك سيحصل صاحب الراتب المنخفض الذي يقل عن 20 الف دينار على نسبة زيادة تقدر ب 5%، وستكون نسبة الزيادة 4% لمن يتراوح راتبه بين 20 الف دينار و 40 الف دينار، وستقل الى 3% لمن يزيد راتبه عن 40 الف دينار ويقل عن 80 الف دينار وهكذا.