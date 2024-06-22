“الأخضر وصل لكام؟” .. سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء اليوم السبت 22 يونيو 2024

سجل السعر الرسمي للدولار مقابل سعر الجنيه المصري، تراجعًا ملحوظًا في التعاملات اليومية، وبلغ حوالي 47.66 جنيه لسعر الشراء، 47.76 جنيه لسعر البيع، داخل البنك الأهلي المصري وذلك طبقاً للمعلن من المنصات الإلكترونية التي تصدر عن البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

فيما يلي أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22 يونيو 2024:

سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية؛ سجل السعر الرسمي للدولار مقابل سعر الجنيه الرسمي وفقًا لبنك الإسكندرية اليوم، 48.15 جنيهاً للبيع و 48.5 جنيه للشراء.

سعر الدولار داخل البنك الأهلي

وسجل السعر الرسمي للدولار مقابل سعر الجنيه المصري طبقاً للبنك الأهلي المصري، 48.10 جنيهاً للشراء، و48.20 جنيهاً للبيع، بالمقارنة مع أسعار الأمس حيث كانت 48.28 جنيهاً للشراء، و48.38 جنيهاً للبيع.

وسجل السعر الرسمي للدولار مقابل سعر الجنيه المصري طبقاً للبنك الأهلي المصري، 48.10 جنيهاً للشراء، و48.20 جنيهاً للبيع، بالمقارنة مع أسعار الأمس حيث كانت 48.28 جنيهاً للشراء، و48.38 جنيهاً للبيع. سعر الدولار في بنك CIB

تراجع السعر للدولار داخل البنك التجاري الدولي CIB، إلى 48.5 جنيهاً للشراء و48.15 جنيهاً للبيع، بمقارنة مع أسعار يوم أمس 48.28 جنيهاً للشراء و 48.38 جنيهاً للبيع.

تراجع السعر للدولار داخل البنك التجاري الدولي CIB، إلى 48.5 جنيهاً للشراء و48.15 جنيهاً للبيع، بمقارنة مع أسعار يوم أمس 48.28 جنيهاً للشراء و 48.38 جنيهاً للبيع. سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر، إلى 48.10 جنيهاً للشراء و48.20 جنيهاً للبيع، بالمقارنة مع أسعار اول امس 48.28 جنيهاً للشراء، و48.38 جنيهً للبيع، طبقاً لأسعار بنك مصر.

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

لا يوجد حتي الان أي تقارير حول السعر في السوق الموازية بسبب اجازة عيد الاضحي

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.66 جنيه للشراء و 47.76 جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.66 جنيه للشراء و 47.76 جنيها للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

ويبحث البعض عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم عبر محرك جوجل ، والتي توقفت بضربة قاضية من البنك المركزي مطلع شهر مارس الماضي، مع توحيد سعر الصرف بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة، وأصبح الدولار متوفر في الجهاز المصرفي لكل من يطلبه، ومتاح لكل من يريد أن يورده للبنك بسعر مناسب.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

1 دولار = 47.63 جنيه للشراء.

1 دولار = 47.77 جنيه للبيع.

أسباب تراجع سعر الدولار داخل البنوك المصرية

حققت أسعار الدولار مقابل أسعار الجنيه المصري تراجع غير مسبوق في القيمة خلال الشهر الجاري وتراجعت أسعار الدولار حوالي 40 قرشًا خلال دفعات متتالية في البنوك إلى أن وصل إلى 48.10 جنيه داخل البنوك، وسبب تراجع السعر للدولار في البنوك يرجع إلى تدفق العملات الأجنبية داخل البنوك نتيجة إلى عوائد الاستثمار المباشرة.