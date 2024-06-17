“هُنـــــا bac.onec.dz“ رابط سحب استدعاء المراسلة برقم الاستمارة 2024 بالجزائر onefd

من أكثر الأشياء التي تشغل بال الكثير هي كيفية سحب استدعاء المراسلة برقم الاستمارة لذلك قام الديوان الوطني للتعليم عن بعد بإطلاق موقع إلكتروني يمكنك من خلاله الحصول على الاستدعاء بسهولة وبطريقة رسمية كما أنها قام بتوضيح مجموعة من التعليمات التي يجب على المترشحين الإلتزام بها وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

سحب استدعاء المراسلة برقم الاستمارة

وفقا لما أوضحه الديوان الوطني أن سحب الاستدعاءات سوف يفتح بداية من يوم 3 من شهر أبريل 2024، كما أنه أكد على ضرورة سحب الاستدعاء وإحضاره مع المترشحين اللجنة الامتحانية بالإضافة إلى أن مدة التأخير المسموح بها هي نصف ساعة فقط من بدء الإمتحان ومن يأتي بعد تلك المدة سوف يعتبر امتحانه لاغي.

بالإضافة إلى أنه أكد على ضرورة إحضار الهوية الوطنية الخاص بالمترشح ويمنع منعا باتا اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجنة الامتحانية وفي حين ثبوت ذلك سوف يتم الغاء الاختبار، عدم استخدام الآلة الحاسبة إلا في المواد العلمية فقط لاغير، يجب الحرص على عدم الغش لأنه في حالة ثبوت غش سوف يتم الغاء الاختبار على الفور وسوف يتم رسوب المترشح أيضا بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، عدم مغادرة ساحة الامتحانات إلا بعد مرور ساعة من وقت الاختبار.

خطوات سحب استدعاء المراسلة 2024

يمكنك الآن بكل سهولة سحب استدعاء المراسلة من خلال اتباع الخطوات الآتية: