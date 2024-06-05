“أفضل 10 شفرات” شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024 سيارات وأسلحة.. مجربة ومضمونة

يبحث العديد من الأشخاص شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024، حيث إن الحصول على هذه الأكواد يجعل اللاعب يتمتع بالعديد من المميزات ويحقق أحلامه في اللعبة، ومن الجدير بالذكر أن تلك اللعبة تُعد واحدة من أفضل ألعاب الفيديو في الوقت الحالي ويلعبها الملايين من الأشخاص حول العالم كله، وإليكم تفاصيل تلك الأكواد والشفرات الجديدة للعبة بعد التحديث

شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024

هناك الكثير من شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024 والتي لها العديد من المميزات، ومنها:

الحصول على عدد كبير من الصحة من خلال الكود: BAGUVIX.

الحصول على حماية بالإضافة إلى المال والصحة من خلال كود: HESOYAM.

أما إذا ما كنت ترغب بالحصول على كمية لا منتهية من الأكسجين فكل ما عليك هو معرفة الكود: CVWKXAM.

وكود ANASEONGLASS يعمل على رفع معدل الادرينالين.

لامتلاك جسم قوي فادخل كود BUFFMEUP.

لإلغاء مطاردة الشرطة يجب إدخال كود TURNDOWNTHEHEAT.

كسب أعلى نسبة من الجاذبية من خلال الكود Helloladies.

لتسريع الحركة استخدم كود SPEEDITUP.

ولتبطئ الحركة يجب استخدام كود SLOWITDOWN.

الحصول على قوة التحمل عبر كود VKYPQCT.

أكواد لعبة جاتا سان اندرياس 2024 أسلحة

يحتاج اللاعبين لكثير من شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024 في بعض الأحيان عند عدم القدرة على اجتياز مستوى معين، كما أن هناك شفرات خاصة بالأسلحة ومنها: