لولو بنت شقية.. تردد قناة وناسه لولو على القمر الصناعي نايل سات Nilesat 2024

تعتبر قناة وناسه واحدة من أهم القنوات التي يتابعها العديد من الأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث تقدم القناة أشهر أغاني لولو بجودة عالية كما تقدم بعض البرامج التعليمية التي تنمي مهارات الطفل وتجعله قادرا على التواصل مع الآخرين خاصة باللغة العربية، ولذلك يبحث أغلب الآباء والأمهات عن تردد هذه القناة يشاهدها أطفالهم.

تردد قناة وناسه

يقوم العديد من الآباء والأمهات بالبحث عن تردد قناة وناسة على كل الاقمار الصناعيه، حيث قررت إدارة الصفحة الإعلان عن التردد الجديد للقناة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها من فيسبوك وتويتر وانستقرام حتى يتمكن الجميع من الحصول على تردد القناة ليستمتع بها أطفالهم ويكون التردد على النحو التالي:

تردد قناة وناسه على النايل سات:

التردد: 11430.

معدل تصحيح 6/5.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة وناسة على العرب سات

التردد:11270.

معدل تصحيح: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات إضافة قناة وناسة على النايل سات

هناك عدة خطوات لإضافة قناة وناسة على تلفزيونك ليستمتع بها أطفالك وهي: