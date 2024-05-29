احجز بطاقتك فوراnid-moi.gov.iq.. استمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 وزارة شؤون البطاقة

تماشيا مع التطور التكنولوجي الذي يجتاح العالم حاليا قامت الحكومة العراقية بالإعلان أنه أن يمكن لجميع المواطنين العراقيين التسجيل في إستمارة حجز البطاقة الوطنية pdf الموحدة في العراق 2024 والتي تعتبر من أهم البطاقات التي يحملها المواطن العراقي، و تيسيرا على المواطنين من أجل التسجيل في البطاقة الوطنية الموحدة قامت وزارة الداخلية العراقية بتخصيص رابط إلكتروني حتى يتمكن المواطن من استخراج البطاقة، وذلك وفق بعض الشروط والخطوات نوضحها في المقال التالي.

استمارة حجز البطاقة الوطنية pdf الموحدة بالعراق 2024

حتى يتمكن المواطن العراقي من الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة قامت وزارة الداخلية العراقية بتحديد بعض الخطوات لابد من اتباعها على الموقع الإلكتروني الخاص وتلك الخطوات هي:

أولا: الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة شؤون البطاقة.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم ومن ثم تحميل إلاستمارة.

ثالثا: ملء الاستماره المتواجدة بالبيانات الخاصة بالمتقدم مع التأكد من صحة جميع البيانات.

رابعا: تحديد اليوم الذي يريد فيه المواطن استلام البطاقة الخاصة به بالإضافة إلى رقم الهاتف الجوال الخاص بالمتقدم.

شروط استخراج البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

قامت الحكومة العراقية بتحديد بعض الشروط التي لابد من توافرها في من يحق لهم إستخراج البطاقة الوطنية الموحدة من المواطنين العراقيين وتلك الشروط هي:

أولا: لابد وأن يكون المستفيد حاملاً للجنسية العراقية.

ثانيا: لابد أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل الأراضي العراقية.

ثالثا: تجاوز السن الخاص بالمستفيد عن 11 سنه.

رابعا: تتم عملية التقديم من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية العراقية.

خامسا: يجب أن يقوم المستفيد من تسجيل البيانات الخاصه به في مديرية البطاقة الوطنية العراقية.

سادسا: لابد من دفع كافة المبالغ المطلوبة بالتسجيل في مكاتب وزارة الداخلية وهي ما يقارب 5000 دينار عراقي.

البيانات المطلوبة في إستمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة

حتى يتمكن المواطن من التسجيل في إستمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة لابد من ملء الاستمارة بالبيانات الخاصه به بطريقة صحيحة كالاتي: