تابع الأحداث الجديدة مسلسل الغدار الحلقة 22 مترجمة قصة عشق وتردد قناة فوكس التركية

مع اقتراب موعد عرض مسلسل الغدار أصبح يتساءل عدد كبير من المتابعين عن مسلسل الغدار الحلقة 22 وهو من المسلسلات التي تنتمي لفئة الأكشن وتقدم الكثير من أحداث المغامرة مما نجح في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وأصبح يتابعه العديد من الأشخاص، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة.

مسلسل الغدار الحلقة 22

تدور أحداث المسلسل حول قصة شاب ذهب لأداء الخدمة العسكرية الخاصة به وبمجرد انتهائه منه وعاد مرة أخرى وجد أن حبيبته تركته كما وجد أيضا شقيقة متورط وأصبح فرد عصابة، ومع تصاعد الأحداث سوف يعرض رئيس العصابة عليه أن يكون فردا منه وسوف يوافق على ذلك من أجل الأخذ بالثأر من حبيبته التي تركته.

موعد عرض مسلسل الغدار

يتم عرض مسلسل الغدار يوم واحد في الأسبوع وهو يوم الجمعة على قناة فوكس التركية وذلك في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية بينما يعرض في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ويعرض أيضا في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات المتحدة.

تردد قناة فوكس التركية على القمر الصناعي نايل سات

يمكنك الآن متابعة مسلسل الغدار من خلال قناة فوكس التركية والتي يمكنك تنزيلها بشكل مجاني من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11562.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة فوكس التركية على القمر عرب سات

حرصت القناة على توفير أكثر من تردد يساعدك في استقبال القناة بواسطة الأقمار المختلفة والتردد كالتالي: