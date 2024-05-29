كل ما يخص تحديث واتس اب عمر “ ob whatsapp الإصدار V56“ اضافات جبارة وعيوب التطبيق

يعتبر الواتساب واحد من تطبيقات التواصل الاجتماعي التي لا يمكن الاستغناء عنها ويستخدمه عدد كبير من الأشخاص من مختلف الدول كما أنه يسهل عملية التواصل بين الناس لذلك يقوم الجميع باستخدامه، ويجب العلم أنه في الآونة الأخيرة تم إطلاق الكثير من نسخ الواتساب الغير رسمية والتي من أبرزها واتساب عمر والذي شهد الكثير من التحديثات، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تحديثات واتساب عمر.

تحديثات واتساب عمر

أطلق واتساب عمر تحديث جديد والذي يقدم مجموعة من الميزات ومنها:

يمكنك من خلاله إجراء مكالمة جماعية سواء صوتية أو فيديو مع أصدقائك.

يوفر ميزة عدم حذف الرسائل حتى بعد أن يقوم المرسل بحذفها.

يمكنك تحميل الحالات بكل سهولة.

تقوم من خلاله بإرسال ما يقارب نحو 90 صورة في وقت واحد بالإضافة إلى إرسال مقاطع الفيديو الكبيرة وتلك الميزة غير متوفرة في الواتساب الرسمي.

يمكنك استخدام أكثر من حساب واتساب على نفس الهاتف وذلك من خلال تحميل نسخة من واتساب عمر ونسخة من الواتساب الرسمي.

يوفر مجموعة متميزة من الثيمات والتي يمكنك الاختيار من بينها.

يمكنك تغيير الأيقونة الخاصة بالتطبيق.

يمكنك تأمين الواتساب والمحادثات من خلال إنشاء رقم سري أو باستخدام بصمة الإصبع وذلك من أجل الحفاظ على خصوصيتك.

ألوان واتساب عمر

يوجد من واتساب عمر العديد من الإصدارات المختلفة ومنها:

واتساب عمر الأخضر.

واتساب عمر العنابي.

واتساب عمر الوردي.

واتساب عمر الأزرق.

عيوب واتساب عمر

يجب العلم أنه على الرغم من المميزات الكثير التي يقدمها واتساب عمر والتي يحبها الكثير إلا أنه غير أمن على الهاتف وذلك لأنه مصمم من قبل أشخاص مما يجعله سهل الفتح من قبل أطراف أخرى، بالإضافة إلى التحديثات المستمرة التي يتم إطلاقها بشكل مستمر مما نجد صعوبة عند التحديث.