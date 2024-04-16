عاجل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر .. خطة تخفيف الأحمال الجديدة 2024 وعدد الساعات

قد بدأ للتو تنفيذ جدول تخفيف الأحمال الجديدة 2024 منذ يوم الإثنين 15 إبريل 2024، بعدما أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن بدء التطبيق الفعلي، استمراراً لما كانت عليه الخطة أن تكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة، وذلك في شوارع ومناطق المحافظات و بمختلف الأحياء الفرعية بها، حيث يبدأ قطع الكهرباء بدء من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، وذلك وفقاً لـ المواعيد المعلن عنها قبل شهر رمضان، وسوف نتعرف على جدول تخفيف أحمال الكهرباء 2024 ولماذا العودة مرة أخرى.

خطة تخفيف الأحمال الجديدة 2024

لقد قرر مجلس الوزراء وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان وأيام العيد فقط، وخلال ساعات نكون مع عودة انقطاع الكهرباء في الأيام القادمة مرة أخرى في محافظات مصر كلها ساعتين فقط لكل منطقة في أنحاء الجمهورية.

ومن الجدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مصر قد أعلن عن عودة خطة تخفيف الأحمال مرة أخرى وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك، بالإضافة إلى تغيير خطة تخفيف أحمال الكهرباء، لتصبح مقتصرة على ساعات النهار، وجاءت المواعيد المقرر العمل بها بعد العيد ضمن خطة تخفيف الأحمال متضمنة العودة بتطبيق النظام المعلن من قبل مجلس الوزراء.

وقد تأتي مواعيد تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، على النحو التالي:

تبدأ من الساعة 11 إلى الساعة 1 مساء

ومن الساعة 1 مساء إلى الساعة 3 مساء.

من الساعة 3 مساء إلى الساعة 5 مساء.

ما هي أسباب عودة تخفيف الأحمال 2024؟

كثير من المواطنين المصريين يتساءلون عن أسباب عودة خطة تخفيف الأحمال مرة أخرى بعد توقفها خلال شهر رمضان وأيام العيد وفي هذا الصدد، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء يرجع عودة تخفيف الأحمال لعدة أسباب من أبرزها ما يلي: