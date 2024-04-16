NOW الكترونيا.. لينك استخراج استدعاء المراسلة بالاسم واللقب في الجزائر 2024 onefd.edu.dz في جميع الولايات

كيفية سحب استدعاء المراسلة عبر الديوان الوطني للتعليم في الجزائر 2024، يسهل الديوان الوطني للتعليم في الجزائر على المواطنين إجراءات الحصول على استدعاء المراسلة، من خلال منصته الإلكترونية الحديثة، هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير الخدمات الإلكترونية وتيسير الوصول إليها للجميع.

للحصول على استدعاء المراسلة، يمكن للمواطن زيارة المنصة الإلكترونية للديوان الوطني للتعليم، وملء الاستمارة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة، هذه الخطوة تحل محل الطرق التقليدية وتوفر الوقت والجهد.

سحب استدعاء المراسلة في الجزائر 2024

ومن أجل ضمان تسجيل صحيح وناجح، يجب على المتقدم الالتزام بالشروط والإرشادات التي تقدمها الديوان الوطني، تلك الشروط تسهم في تحقيق سير عملية السحب بسلاسة وفعالية، وتضمن استقبال المتقدم لاستدعاءه دون مشاكل، بفضل هذه المبادرة، يمكن للمواطنين في الجزائر الآن الاستفادة من خدمات الديوان الوطني للتعليم بسهولة ويسر، وتقديم الدعم المستمر للتعليم والتطوير المستدام في البلاد.

استخراج استدعاء المراسلة عبر موقع onfed للتعليم عن بعد

يمكن للطلاب المستعدين لامتحان المستوى في الجزائر الوصول بسهولة إلى استدعاء المراسلة عبر الإنترنت، وذلك عبر المنصة الإلكترونية onfed المخصصة للتعليم عن بعد، بناء على التوجيهات الصادرة من الديوان الوطني للتعليم والتكوين، لتوضيح الخطوات المتبعة، سنقدم لكم دليلا بسيطا لكيفية الحصول على استدعاء المراسلة باستخدام الاسم واللقب.

رابط استخراج استدعاء المراسلة في الجزائر 2024

لضمان سهولة ويسر في الحصول على استدعاء المراسلة في الجزائر، وضحت الجهات المختصة الخطوات التي يجب اتباعها بدقة:

– زيارة المنصة الإلكترونية الرسمية للجزائر.

– اختيار الولاية الجزائرية المناسبة للمتقدم.

– إدخال رقم التسجيل الخاص بالمتقدم وتاريخ ميلاده بدقة.

– إدخال رمز التحقق المطلوب بشكل صحيح.

– الضغط على خيار “طباعة” لاستخراج الاستدعاء بنجاح.

تعليمات مهمة للطلاب قبل امتحان المراسلة

– توفير استدعاء المراسلة بالاسم واللقب وعرضه على لجنة الامتحان قبل بدايته.

– الحضور للامتحان قبل نصف ساعة من وقت بدئه؛ حيث لن يسمح بدخول الطالب بعد هذا الوقت.

– عدم حمل الهاتف المحمول داخل قاعة الامتحان.

– الامتناع عن أي محاولة للغش، وإلا سيتم إلغاء امتحان الطالب.

– استخدام الآلة الحاسبة فقط في المواد التي تسمح بها اللجنة.