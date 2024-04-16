“الضمان الاجتماعي” حقيقة زيادة راتب الضمان الاجتماعي في الأردن للمستفيدين

حقيقة زيادة راتب الضمان الاجتماعي في الأردن للمستفيدين والذي بات يبحث نه الكثيرون من الأردنيين، وقد أعلن الضمان الاجتماعي في الأردن عن تعديل نسب الضمان الاجتماعي، حيث جعل هذا الأمر اختياري لمن يريد، ومن خلال الأسطر التالية نبين ما طرحه الضمان الاجتماعي بشأن تعديل نسب الاقتطاع من الرواتب، وكيف يمكن حساب الراتب بعد التعديلات الجديدة.

حقيقة زيادة راتب الضمان الاجتماعي في الأردن للمستفيدين

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأُرْدُنّيّ عن إمكانية تعديل جميع المشاركين في الضمان الاجتماعي بشكل اختياري لنسب الزيادة على رواتبهم التي قاموا بتحديدها مسبقًا، وتوفر هذه الميزة للمشاركين حرية أكبر في التحكم بمستقبلهم التقاعدي، بما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم المادية.

كم يقتطع الضمان الاجتماعي من الراتب في الأردن؟

يتحمل الموظف في الأرْدُنّ 7.5% من راتبه الشهري للاقتطاع لصالح الضمان الاجتماعي، في حين يتحمل صاحب العمل 14.25%، وتتوزع هذه النسب على النحو التالي:

نسبة اقتطاع الموظف:6.5% عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

نسبة 1% عن تأمين التعطل عن العمل.

نسبة اقتطاع صاحب العمل:11% عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

نسبة 2% عن تأمين إصابات العمل.

نسبة 0.75% عن تأمين الأمومة.

نسبة 0.5% عن تأمين المسنين.

كم راتب الضمان الاجتماعي في الاردن؟

يتكون راتب تقاعد الضمان الاجتماعي في الأرْدُنّ من عدة عناصر، أهمها:

عدد سنوات الاشتراك: كلما زاد عدد سنوات اشتراكك في الضمان، زاد راتبك التقاعدي.

الأجر الخاضع للاقتطاع: يُحتسب راتبك التقاعدي بناءً على متوسط أجرك الشهري الخاضع للاقتطاع خلال سنوات اشتراكك.

نسبة الاستبدال: تُحدد هذه النسبة نسبة راتبك التقاعدي إلى راتبك الأخير قبل التقاعد.

بشكل عام، يُحسب راتبك التقاعدي من الضمان الاجتماعي وفقًا للصيغة التالية:

راتب تقاعدي = (عدد سنوات الاشتراك × الأجر الخاضع للاقتطاع × نسبة الاستبدال) / 12.

مثال:

عدد سنوات الاشتراك: 30 سنة.

الأجر الخاضع للاقتطاع: 500 دينار أُرْدُنّيّ شهريًا.

نسبة الاستبدال: 60%.

الحساب: راتب تقاعدي = (30 × 500 × 60) / 12 = 1250 دينار أُرْدُنّيّ شهريًا.

يعد هذا الحساب تقريبي لحساب راتب التقاعد في الأرْدُنّ بشكل بسيط ثم أن الفرصة التي أتاحها الضمان الاجتماعي تجعل راتب الضمان الاجتماعي أفضل.