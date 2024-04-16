“حملها الآن” كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf في عموم المحافظات العراقية

يبحث الكثيرون من العراقيين عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي يمكنهم تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية بصيغة pdf من على موقع منصة مظلتي، فمن المهم التأكد من استحقاق الدعم قبل نزوله من قبل وزارة العمل، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة تحميل الكشوفات الخاصة بأسماء الرعاية الاجتماعية واهم متطلبات الدعم

موعد إعلان أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf

من المتوقع أن يتم إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الفترة القادمة، حيث تم الإعلان من قبل وزارة العمل أن الوزارة بصدد الإعلان عن موعد صرف الوجبة الأخيرة من وجبات الرعاية الاجتماعية، وأن الوزارة بانتظار مراجعة الحكومة لتوفير مبالغ الدعم التي تحتاجها الوجبة.

شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط للبرامج الرعاية الاجتماعية، حيث تستهدف الرعاية الاجتماعية الفئات الأشد احتياجا من مواطنين العراق، ومن هذه الشروط التالي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون مقيمًا في العراق بشكل دائم.

أن يكون من الفئات التي حددتها وزارة العمل.

لا يمتلك المتقدم أصول ذات قيمة عالية.

لم يستفد من دعم الحكومة قبل ذلك.

كيف أبحث عن اسمي في منصة مظلتي؟

من الضروري الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتأكد من أهلية الاستحقاق قبل موعد صدور الوجبة الأخيرة، حيث تتيح الوزارة الاستعلام عن أسمار الرعاية الاجتماعية من خلال موقع منصة مظلتي الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية: