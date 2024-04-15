كيكة طاسة الشوكولاتة السهلة بمكونات بسيطة!

الكيكات من أكثر أنواع الحلويات التي يفضلها الكثير من الأفراد، خاصة الأطفال نظرا السكريات التي تتميز بها، يوجد الكثير من أنواع الكيك وأطعمة مختلفة، ويرغب العديد من السيدات في معرفة طريقة حديثة لتحضير الكيك، اليوم وفرنا لكم من غير تعب ولا مجهود اعملي كيكية طاسة الإسفنجية بالشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة، تعتبر هذه الكيكة من أكثر الأنواع التي تتميز بطعمها الشهي ومذاقها الطيب، طريقة إعدادها سهلة للغاية ولا تتطلب وقت كبير لتحضيرها، يمكنك إعدادها بمكونات توجد أغلبها لديكي، تابع مقالتنا اليوم للتعرف على كيفية تحضيرها بأسهل طريقة.

كيكة طاسة الشوكولاتة السهلة

كيكة الشوكولاتة من أكثر الأنواع التي يفضلها الكثير من الأفراد نظرا لطعمها الشهي وطريقة إعدادها لا تتطلب وقت كبير، يمكنك تقديمها إلى أطفالك أو إذا كان لديكي تجمع عائلي أو ضيوف جاءت إليك بشكل مفاجىء، للتعرف على كيفية تحضيرها، تابعي فيما يلي:

المكونات:

كوب من دقيق.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الكاكاو.

نصف كوب من اللبن.

ربع كوب من الزيت.

ثلاث بيضات.

5 جرام من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الخل.

كيس من بيكنج بودر.

طريقة التحضير:

نحضر صينية، وندهنها بالزيت.

نحضر مضرب كهربائي.

نخفق البيض، ثم نضع عليه الفانيليا، السكر، الزيت، كوب حليب أثناء خلط المكونات.

ثم نسكب الدقيق، الكاكاو، البيكنج بودر، الملح.

نخلط جميع المكونات جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس.

نضع العجين في صينية مدهونة.

نضع الصينية على حرارة متوسطة.

نتركها لمدة ربع ساعة، ثم نضع عصابة شيشة الطاووق في منتصف، للتأكد من نضج الكيك.

نخرجها من الصينية، نضعها في أطباق تقديم.

قدمنا لكم اليوم طريقة تحضير كيكة الاسفنجية بالشوكولاتة، قومي بتحضير هذه الكيكة من أجل الاستمتاع بألذ كيكة، يمكنك تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء.