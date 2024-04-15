“لولو في ورطة” استقبل الآن أحدث تردد قناة وناسة للأطفال 2024 بأعلى جودة على الأقمار الصناعية المختلفة

تتزايد عمليات البحث بشكل كبير حالياً عن تردد قناة وناسة للأطفال 2024، وهذا من قبل الأمهات والآباء لتوفير التسلية للأطفال في الفئات العمرية المختلفة وتحديداً الصغار، حيث تستعرض عبر شاشتها مجموعة من الأغاني الشيقة والممتعة والتي تعلم الأطفال من خلالها الصفات الجيدة والعادات والأساليب الصحيحة، كما أنها تقدم مجموعة من البرامج والأغاني التعليمية لتعليم الأطفال الحروف والأرقام وأسماء الحيوانات وغيرها، ونستعرض عليكم الآن تردد قناة وناسة للاستمتاع بكل ما تقدمه عبر شاشتها.

تردد قناة وناسة للأطفال

قناة وناسة من القنوات الفضائية المتميزة والتي احتلت المركز الأولى بين قنوات الأطفال في المنطقة العربية كلها، وهذا منذ انطلاقها من فترة وحققت نجاحاً باهراً وشهرة عظيمة، وهذا بفضل تقديمها لمحتواها شيق وممتع جداً كما أنه محتوى أمن تماماً وهادف، فهي تساهم في تربية الأبناء على الطريقة الصحيحة وتعليمهم كل مفاهيم الدين الاسلامي الصحيحة والتي تحلم كل أم يتحلى طفلها بتلك السيمات والصفات الحسنة، وكل هذا من خلال اغانيها بالرسوم المتحركة بالألوان الجذابة التي تجذب الأطفال لها.

تردد قناة وناسة على النايل سات

يمكن لمحبي وعشاق قناة وناسة الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة عبر شاشتها من خلال ضبط ترددها على أجهزة الاستقبال عبر النايل سات بالتردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل صحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة على العرب سات

قناة وناسة متوفرة على القمر الصناعي عرب سات، ويمكن استقبال القناة من أي مكان بالوطن العربي بالتردد التالي:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11270.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أغاني قناة وناسة

تقدم قناة وناسة مجموعة شيقة وممتعة من الأغاني الترفيهي بالشخصيات الكرتونية المرحة وأبرزها شخصية لولو، وتلك الأغاني هي: