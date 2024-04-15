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“سوسو وقعت يا حرااام” كراميش عادت أقوى! ترددات جديدة على النايل سات والعرب سات 2024
لا يخلو منزل في الوطن العربي وكثير من البلدان لا يوجد به قنوات مخصصة للأطفال وعلى رأسها قناة كراميش الفضائية، ولكن في الفترة الأخيرة حدث الكثير من التغيرات في كافة القنوات الفضائية بسبب تغيير في الاقمار الصناعية، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، تردد قناة كراميش الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات.
تردد قناة كراميش الجديد 2024
- وسوف نوضح لكم الآن التردد الجديد لقناة كراميش وأيضا خطوات ضبط التردد.
تردد قناة كراميش على النايل سات
- التردد: 11430.
- معامل الاستقطاب: رأسي.
- معدل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الترميز: 27500.
تردد قناة كراميش على العرب سات
- التردد: 11390.
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معدل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الترميز: 27500
طريقة ضبط قناة كراميش ٢٠٢٤
- وسوف نوضح لكم أيضاً طريقة ضبط قناة كراميش على النايل سات والعرب سات من خلال خطوات سهلة وبسيطة.
- ولضبط القناة على جهاز التلفاز الخاص بك قم بالضغط على زر القائمة من الريموت كنترول الخاص بالجهاز.
- بعد ذلك قم بالضغط على زر البحث عن القنوات، ومنه قم بإدخال بيانات القناة مثل التردد ومعدل الاستقطاب وغيرها.
- قم بعد ذلك بالضغط على القمر الصناعي الذي تريده واضغط على زر بحث.
- وبمجرد البحث سوف يظهر لك مجموعة من القنوات الفضائية التي تحمل نفس التردد.
- قم بالضغط على القناة التي تريدها وهي قناة كراميش، ثم قم بتحديدها وضعها وفق الترتيب الذي تريده.
- قم بالخروج واضغط على رقم القناة الذي اخترته وسوف تجد القناة بها.
- والجدير بالذكر أن قناة كراميش الفضائية من أهم القنوات الفضائية المخصصة للأطفال.
- وتقوم تلك القناة بعرض اناشيد هادفة لتعليم الأطفال الأرقام والحروف واسماء الحيوانات وغيرها من المعلومات التي تخص الأطفال.
- وهي من أكثر القنوات الفضائية التي ينصح بها دون الخوف أو القلق من عرض أي شيء غير مناسب للأطفال.
- واستطاعت أيضاً في فترة وجيزة أن تستقطب عدد كبير من المتابعين من مختلف الأعمار.