موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2024 ولماذا يتم تطبيق التغيير؟

ينتظر المصريون تغيير التوقيت الصيفي المرتقب وذلك كما جرت العادة كل عام، ويتم في تغيير التوقيت تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، أي بدلًا من الثانية عشر صباحًا، تصبح الواحدة صباحًا، ويؤثر تغيير التوقيت على زيادة عدد ساعات النهار وتقليل عدد ساعات الليل، ومن المقرر أن يبدأ التغيير في أخر شهر أبريل ليستمر إلى أخر شهر أكتوبر.

تغيير التوقيت الصيفي في مصر

من المقرر أن يبدأ تغيير التوقيت الصيفي في مصر في الخامس والعشرين من أبريل 2024 حسب توجيهات مجلس الوزراء، وذلك حتى الخميس الثامن والعشرين من أكتوبر 2024، وسيتم بناء على تغيير التوقيت تقديم الساعة 60 دقيقة، لتصبح الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشر صباحًا.

ويجب أن تحرص على تتبع هذا الميعاد من أجل تجنب التأخير على مواعيدك خاصة مواعيد العمل أو المحاضرات والمدرسة.

لماذا تقوم الدولة بتغيير التوقيت؟

حسنًا هناك العديد من الأسباب التي تدفع الدول لتغيير التوقيت ولكن أبرزها هو توفير الطاقة والكهرباء، حيث أن تلك الساعة التي يتم تقديمها تساعد في خفض استهلاك الكهرباء والاعتماد على الإضاءة الطبيعية بدلًا من استخدام الإضاءة الكهربائية، وهو ما يسهم بشكل كبير في خفض استهلاك النفط من أجل تشغيل محطات الكهرباء.

أما بخلاف هذا فتغيير التوقيت يتيح للكثيرون الاستمتاع بالخروج والتنزه في الخارج في الأماكن المفتوحة وبالتالي الاستفادة من الهواء النظيف والنقي وكذلك فيتامين دال الذي يحصل عليه الإنسان من الشمس والذي يسهم بشكل كبير في تحسين صحة الجسم بشكل عام والصحة العقلية بشكل خاص.