اضبط الآن تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry لاحلي افلام الكارتون

تعتبر قناة توم وجيري من بين القنوات التي تتمتع بشعبية كبيرة، حيث تفضل الاسرة مشاهدتها خاصة وأنها محبوبة لدى الأطفال يعود ذلك إلى شخصياتها الكرتونية المحببة للصغار والقصص المسلية التي تقدمها. فقد تمكنت الشخصيات الكارتونية التقليدية لتوم القط وجيري الفأر من الحفاظ على شعبيتها على مر السنين، وتحظى بمتابعة واسعة النطاق.

تردد قناة توم وجيري

تقدم قنوات توم وجيري مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال، من بينها المسلسل الكرتوني الشهير توم وجيري الذي يدور حول الصراع الكوميدي بين القط توم والفأر جيري وفيلم البحث عن نيمو وكابتن ماجد وسبونج بوب ومغامرات سندباد وفيلم الأسد الملك كما تقدم كرتون سبايدر مان كرتون ديزني جونيور

تردد قناة توم وجيري على النايل سات:

تردد القناة: 11354

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

قناة توم وجيري على عرب سات:

تردد القناة: 11315

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

عامل التصحيح: 5/6

الجودة: SD

كيفية تثبيت قنوات توم وجيري

يمكن تثبيت قنوات توم وجيري على جهاز الاستقبال (الرسيفر) بكل سهولة، ويتم ذلك بالقيام باتباع الخطوات التالية: