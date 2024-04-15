اضبط الآن تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry لاحلي افلام الكارتون
تعتبر قناة توم وجيري من بين القنوات التي تتمتع بشعبية كبيرة، حيث تفضل الاسرة مشاهدتها خاصة وأنها محبوبة لدى الأطفال يعود ذلك إلى شخصياتها الكرتونية المحببة للصغار والقصص المسلية التي تقدمها. فقد تمكنت الشخصيات الكارتونية التقليدية لتوم القط وجيري الفأر من الحفاظ على شعبيتها على مر السنين، وتحظى بمتابعة واسعة النطاق.
تردد قناة توم وجيري
تقدم قنوات توم وجيري مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال، من بينها المسلسل الكرتوني الشهير توم وجيري الذي يدور حول الصراع الكوميدي بين القط توم والفأر جيري وفيلم البحث عن نيمو وكابتن ماجد وسبونج بوب ومغامرات سندباد وفيلم الأسد الملك كما تقدم كرتون سبايدر مان كرتون ديزني جونيور
تردد قناة توم وجيري على النايل سات:
- تردد القناة: 11354
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- الجودة: HD
قناة توم وجيري على عرب سات:
- تردد القناة: 11315
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- عامل التصحيح: 5/6
- الجودة: SD
كيفية تثبيت قنوات توم وجيري
يمكن تثبيت قنوات توم وجيري على جهاز الاستقبال (الرسيفر) بكل سهولة، ويتم ذلك بالقيام باتباع الخطوات التالية:
- قم اولا بتشغيل التلفزيون وجهاز الريسيفر.
- بعد ذلك يتم الانتقال إلى قائمة القنوات.
- قم بعد ذلك بالضغط على زر “بحث”.
- اختيار القمر الصناعي المناسب (سواء الفمر نايل سات أو عرب سات).
- إدخال تردد القناة المطلوبة.
- إدخال المعلومات الأخرى (معدل الترميز، الاستقطاب، عامل التصحيح).
- الضغط على زر “بحث” مرة أخرى.
- اختيار قناة توم وجيري من قائمة القنوات التي تم العثور عليها.
- الضغط على زر “حفظ”.