موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديد للقطاع الخاص .. 6000 جنيه أقل راتب

بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر فبراير الماضي رفع الحد الأدنى للأجور في عام 2024 ليصل إلى 6000 جنيه مصري وجاء هذا القرار استجابةً لارتفاع أسعار المنتجات والسلع الأساسية بشكل كبير في مصر يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من خلال هذا المقال يقدم موقع البديل خدمة معرفة جدول زيادة المرتبات وموعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 يهدف ذلك إلى توفير معلومات دقيقة وشفافة للمواطنين حول التغييرات في الرواتب وتوقيت صرفها مما يسهل عليهم التخطيط لنفقاتهم الشهرية وتحديد مصادر دخلهم.

موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديد للقطاع الخاص

نتيجة للبحث المتكرر الذي قام به العديد من المواطنين حول موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 لجميع العاملين في الدولة قد أوضحت وزارة المالية أن عملية صرف المرتبات ستبدأ في اليوم الحادي والعشرين من الشهر الميلادي، وستستمر لمدة خمسة أيام مع مراعاة العطلات والإجازات الرسمية.

وعلى هذا النحو من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للموظفين ابتداءا من يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من أبريل وستستمر عملية الصرف حتى الخميس الخامس والعشرين من نفس الشهر يمكن للموظفين الاستفادة من الأماكن المعتمدة التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية مثل مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

حد أدنى للأجور 2024

تم تنفيذ قرار الرئيس المتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2024 للقطاع الخاص حيث تم رفع الحد الأدنى لأجور العمال في القطاع الخاص إلى ما يقرب من 6000 جنيه يأتي هذا القرار في إطار السعي الحثيث لتحقيق مصلحة العاملين خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار الذي شهدته مصر في الأيام الأخيرة ولا سيما منذ بداية العام الحالي 2024.

وبالنسبة لموعد تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فقد أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيسة المجلس القومي للأجور أنه سيتم تطبيق الزيادة اعتبارا من شهر مايو 2024 وأوضحت هالة السعيد في بيان لها أن المشروعات ذات الحجم المتناهي الصغر التي يقل عدد العمال فيها عن 10 عمال ستستثنى من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.