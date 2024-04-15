طريقة عمل عجة البيض بالبقدونس والخضروات في المنزل في 10 دقائق شهية ومشبعة

عجة البيض واحدة من الأطباق الشعبية التي تحتوي على عناصر غذائية عالية ومفيدة للصحة والجسم، ويمكن تناول العجة على وجبة الفطور الصباحية لإمداد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما يمكن تناولها على وجبة العشاء للشعور بالشبع والنوم العميق، والجدير بالذكر أن تحضير عجة البيض في المنزل من الأمور الإقتصادية والسريعة التي لا تحتاج لوقت أو مجهود.

مقادير عمل عجة البيض بالبقدونس والخضروات في المنزل

تعد وصفة عجة البيض من الوصفات السهلة التي لا تتطلب مصاريف باهظة أو مكونات مكلفة، ويتم التحضير في غضون دقائق معدودة وتقديمها ساخنة شهية، وذلك خلال تجهيز المكونات التالية:

عدد 4 بيضات متوسطة الحجم.

125 جرام مكعبات طماطم.

125 جرام مكعبات بطاطس مسلوقة.

3 معالق كبيرة بقدونس مفروم.

125 جرام بصل مفروم.

10 جرام دقيق أبيض.

10 جرام بقسماط مطحون.

5 جرام فلفل اسود مطحون.

5 جرام كمون مطحون.

5 جرام ملح طعام.

طريقة عمل عجة البيض بالبقدونس والخضروات في المنزل

يعد طبق العجة من الأطباق الشهية التي يتم تناولها مع الخبز المحمص والفول المدمس والطعمية والبطاطس المحمرة، وهي وصفة شهية وبديل عن تقديم طبق البيض الشكشوكة و البيض المقلي، وفيما يلي نوضح طريقة التحضير: