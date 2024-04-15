“سجل الآن” رابط تسجيل دعم ريف لربات البيوت

توفر منصة دعم التنمية الريفية المستدامة مجموعة من البرامج المختلفة في القطاعات الزراعية، وذلك وفق الميزات النسبية الخاصة لكل منطقة، كما توفر منصة ريف الدعم اللازم لربات البيوت للبدء بالنشاط الزراعي المناسب للمرأة الريفية في السعودية.

طريقة تقديم طلب الحصول على دعم ريف

للحصول على دعم ريف، يجب على الأفراد اتباع خطوات محددة لتقديم طلباتهم بشكل صحيح يمكن للراغبين في الحصول على دعم ريف البدء بزيارة موقع الجهة المختصة أو الجهة المانحة لهذا الدعم عادةً ما تقدم تلك الجهات إرشادات واضحة حول كيفية تقديم الطلبات والوثائق المطلوبة.

كيفية التسجيل من أجل الاستفادة من دعم ريف

للتسجيل من أجل الحصول على دعم ريف، يجب على الأفراد اتباع خطوات محددة ودقيقة ينبغي للراغبين في الاستفادة من دعم ريف أولاً زيارة الموقع الإلكتروني للجهة المانحة لتلك المساعدات من ثم يُفضل مطالعة الإرشادات الموجودة حول كيفية تقديم الطلبات والوثائق المطلوبة بعناية.

التوجه إلى خدمة التسجيل في دعم ريف لربات البيوت “ من هنا “.

النقر على الرابط المدرج.

إضافة بيانات تسجيل المرأة الريفية في البرنامج والتي تتضمن:

رقم الهوية.

تاريخ الميلاد (اليوم، الشهر، العام).

كلمة مرور الحساب.

تأكيد كلمة المرور.

رقم الجوال.

تأكيد رقم الجوال.

الرمز المرئي الظاهر على الشاشة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

النقر على أيقونة تسجيل.

استلام رمز التفعيل المؤقت إلى جوال المتقدمة.

الدخول إلى حساب المرأة إضافة كلمة التحقق المرسلة للجوال وإضافة رقم الحساب البنكي ليتم تفعيل الحساب بشكل آلي.

اختيار برنامج الدعم المناسب حسب النشاط الزراعي الذي ترغب بممارسته.

النقر على مربع تقديم.

إدخال كافة متطلبات المشروع الزراعي الذي تمارسه:

اسم المشروع.

نوع المشروع

القطاع

النشاط

المنتج المستهدف

رقم بطاقة العمل الحر.

إدخال كافة معلومات منطقة المشروع:

المنطقة الإدارية.

المدينة.

تحميل الوثائق المطلوبة (وثيقة العمل الحر).

تعيين مساحة المشروع وموقعه بدقة على الخريطة.

النقر على أيقونة حفظ ثم التالي.

إضافة معلومات عن مشروع المرأة وتتضمن هذه المعلومات دراسة الجدوى من المشروع:

ملخص الدراسة (رأس المال وطاقة المشروع وربحه وتوصيف مراحله)

توصيف مراحل صنع المنتج بالترتيب.

السوق المستهدف الذي سيتم تسويق المنتجات فيه والاستراتيجية المستعملة.

الآلات المستخدمة والمعدات الرئيسية للمشروع

تكلفة استثمار المشروع.

النقر على أيقونة حفظ ثم التالي.

إدخال كامل معلومات التحليل المالي والاقتصادي لمشروع ربات البيوت مثل:

مختصر تكاليف المشروع

أهم طرق تمويل المشروع

التكاليف التشغيلية والسنوية

الأرباح المتوقعة من المشروع.

النقر على أيقونة حفظ وثم التالي.

مراجعة معلومات الطلب والتأكد من دقتها.

الموافقة على الشروط والأحكام المطلوبة.

النقر على مربع تقديم الطلب.

الانتظار حتى 60 إلى 90 يوماً لتأكيد الموافقة على الطلب.

في حال كان المشروع إنتاجياً يجب على المرأة الدخول لحسابها وإضافة بيانات الإنتاج.

بمجرد تجميع جميع الوثائق الضرورية، ويجب عليك تعبئة النماذج المعدة خصيصاً لطلب الدعم، وتقديمها وفقاً للتعليمات المحددة يجب التحقق من دقة جميع المعلومات المقدمة واكتمالها لضمان قبول الطلب بنجاح يختلف موعد التقديم باختلاف الجهة المانحة وطبيعة الدعم، لذا يجب المتابعة المستمرة للحصول على فرصة أفضل لنجاح الطلب.

الموعد المحدد للاستفادة من دعم ريف

عندما يتعلق الأمر بطلب الحصول على دعم ريف، فإن مراعاة المواعيد المحددة تعتبر أمرًا حاسمًا.

يجب على المتقدمين الالتزام بالتواريخ المعلنة لتقديم طلباتهم والوثائق المطلوبة. تأكيد الالتزام بالمواعيد يسهل عملية فرز الطلبات وتقديم الدعم بشكل فعّال للمستفيدين المؤهلين.

بمجرد أن يكون لديك جميع الوثائق الضرورية، قم بتقديم طلبك بمهل ودقة وفقًا للجدول الزمني المُعلن.

لذا، حافظ على الوعي بالمواعيد المهمة واتبع الخطوات المطلوبة لضمان استفادتك الكاملة من دعم ريف.