“هنا الدفعة الأخيرة”.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في عموم محافظات العراق 2024

في الفترة الحالية يهتم الجميع بمعرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، حيث يبحث كل منهم بصورة مستمرة، وذلك بعد أن تأخرت النتيجة بشكل ملحوظ، ويتوقع البعض أن هناك خلل في موقع النتيجة، لكن أكدت وزارة العمل أن النتيجة حتى الآن لم تصدر، ومن المتوقع ظهورها في الأيام القادمة، لذا من الضروري في الفترة الحالية معرفة الخطوات الأساسية التي تساعد الفرد في معرفة النتيجة، وتلك الخطوات سنوضحها قريبا.

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الوجبة السابعة

من السهل الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الإلكترونية الهامة والتي تعد عبارة عن الآتي:

أولى الخطوات هي التوجه إلى موقع النتيجة الرسمي وهي منصة مظلتي.

بعد ذلك يلزم أن تقوم بتدوين اسم المستفيد مع تدوين رقم الهوية والذي يجب أن يكون ساري.

ثم قم بالتوجه إلى الصفحة الرئيسية حتى تختار الوجبة التي تبحث عنها.

بعد ذلك عليك بإدخال البيانات اللازمة والتي تخص الفرد، ومن الضروري أن تكون صحيحة.

ثم قم بالنقر على أيقونة بحث.

شروط التسجيل داخل برنامج الرعاية الاجتماعية

لن يتمكن الفرد من التسجيل في الرعاية الاجتماعية والحصول على دعم الوجبة السابعة، إلا بعد أن تتواجد به بعض الشروط والمواصفات وهي كالتالي: