طريقة تحضير القراصة وسلطة روب الزبادي على الطريقة السودانية الأصيلة

تعتبر القراصة وسلطة روب الزبادي واحدة من الوجبات اللذيذة ولها مذاق رائع وتمتلك شعبية كبيرة في الثقافة السودانية، القراصة ما هي إلا عجينة مقرمشة ومقلية تم تحضيرها من الدقيق والماء ويتم تقديمها مع مجموعة متنوعة من الأطباق والسلطات، في حين أن سلطة روب الزبادي تتكون من زبادي مع خضار يتم تقطيعه إلى قطع صغيرة مثل الخيار والطماطم والبصل الأخضر هذا بجانب إضافة توابل تعطي نكهة مميزة، تعتبر وجبة القراصة وسلطة روب الزبادي وجبة خفيفة للتناول في المساء بالإضافة إلى أنها تمتاز بمذاقها الشهي وسهولة إعدادها، مما يجعلها خيار مثالي للكثير من الأشخاص.

مكونات القراصة

القراصة تتكون من مكونات سهلة وبسيطة متوفرة في كل بيت وهذه المكونات هي:

2 كوب من الدقيق.

ملح وهذا يكون على حسب الرغبة.

كوب من الماء.

مع العلم أن هذه المكونات تكفي لتحضير وجبة مكونة من شخصين إلى ثلاثة أشخاص ويتم تعديل هذه الكمية على حسب الحاجة وعدد الأشخاص.

طريقة التحضير:

يتم تحضير القراصة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم تحضير إناء كبير ثم يتم وضع الدقيق مع الملح في الإناء، بعد ذلك يتم خلط الدقيق والملح.

يضاف الماء بشكل تدريجي مع الخليط السابق من أجل الحصول على عجينة لينة.

بعد ذلك يتم ترك العجينة ترتاح لمدة 30 دقيقة.

يتم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ثم يتم فردها على حسب الشكل المرغوب.

يتم تسخين الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

يتم قلي القراصة في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي.

يتم التخلص من الزيت الزائد من خلال ورق نشاف لتصبح القراصة في هذه الحالة جاهزة، ويتم تقديمها ساخنة للتناول.

مكونات عمل سلطة روب الزبادي

هذه المقادير تتمثل في الآتي:

2 كوب من الزبادي.

عدد 1 خيار متوسط الحجم.

2 حبة طماطم حجمها متوسط.

من 2-3 أعواد من البصل الأخضر.

ملح على حسب الرغبة.

فلفل أسود، وعصير ليمون وهذا أيضًا على حسب الرغبة.

خطوات عمل سلطة روب الزبادي

تحضير سلطة روب الزبادي من أسهل ما يكون حيث تتمثل خطوات التحضير في الآتي: