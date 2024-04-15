“قدمي الآن” رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل في الجزائر 2024 وخطوات التسجيل

التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل في الجزائر 2024 التي تتاح للمرأة من قبل الحكومة الجزائرية تقديرًا للمرأة وقيمة عملها في المنزل، حيث يمكن الحصول عليها عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، والتي تفر منصة إلكترونية يمكنك من خلالها التقديم في المنحة ومتابعة طلب التقديم لحين الحصول على الدعم، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الحصول على المنحة وأهم الشروط وقيمة المنحة.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل

يمكنك للمرأ الماكثة بالمنزل في الجزائر الحصول على المنحة المقدمة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل وذلك باتباعالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل.

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول:

إدخال بيانات تسجيل الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور).

قم بتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة نحو الاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، والعنوان…

ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

بعد مراجعة جميع المعلومات والبيانات والتأكد من صحتها، قم بإرسال طلبك.

سيتم مراجعة طلبك من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل، وسيتم إخطارك بالقرار لاحقًا.

شروط منحة المرأة الماكثة بالمنزل

تقدم منحة المرأة الماكثة في المنزل من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل للمرأة التي توافرت فيها الشروط التالية:

أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية.

الإقامة الدائمة داخل الأراضي الجزائرية.

أن لا يكون للمتقدمة أي مصدر دخل شهري ثابت.

تُستهدف بشكل أساسي النساء المطلقات والأرامل.

كم تبلغ منحة الماكثة في البيت؟

تقدم منحة المرأة الماكثة بالمنزل من قبل الحكومة الجزائرية مساعدة للمرأة التي ليس لها عمل تتكسب منه وتقوم بالعمل في المنزل من أجل رعاية أسرة وتربية جيل يخدم المجتمع في جميع المناحي، من أجل ذلك قامت الحكومة الجزائرية تقديرًا لجهود المرأة بتقديم منحة للمرأة الماكثة في المنزل، وقد أشيعت أخبار بأن قيمة المنحة في حدود 800 دينار جزائري.